النساء ينجذبن لرجال يشبهون إخوانهن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة حديثة أن النساء يملن إلى اختيار شركاء حياتهن من بين رجال يشبهون إخوانهن الذكور.

وطلب الباحثون بجامعة نورثمبريا البريطانية من المشاركات ترتيب أوجه الشبه بين صور الرجال الذين قد يملن إليهن وإخوانهن الرجال.

وكانت الصور، التي تم تقييمها، تمزج بين الصور التي أرسلها المتطوعون لإخوانهن الذكور، وعدد من المشاهير والشخصيات العامة، وأعطيت المشاركات ورقة تحتوي على صورة لشقيق المشاركة، وأربع صور لرجال آخرين ثلاث منها عشوائية، والرابعة لشريك المرأة نفسها، ثم طلب منهن أن يقررن أياً من الرجال الأربعة الآخرين يشبهون الأخ. وكانت النتائج مذهلة، حيث وجد الباحثون «دليلاً واضحاً على التشابه الإدراكي بين وجه شريك المرأة وشقيقها»، واكتشفوا أن النساء يملن إلى اختيار صورة الشريك باعتباره هو الأكثر تشابهاً مع الأخ بنسبة 27%. وقالت الباحثة الرئيسة تامسين ساكستون لصحيفة «independent» إن النتائج لا تمثل قاعدة لكل امرأة، لكنها أيضاً أكبر من مجرد مصادفة. وتقترح تامسين أن انجذاب المرأة إلى رجل يشبه أخاها قد يعود إلى شعورها بالألفة لملامح وجهه.