«اكوالايت» لجودلفين يعود بقوة للانتصارات في ميدان

محمد حسن (دبي)

حفل ثاني سباقات مضمار ميدان الذي أقيم عصر أول أمس، بمنافسات مثيرة ومشوقة ولم تخل من المفاجآت التي أطاحت بترشيحات الجمهور، وتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وخطف «اكوالايت» لجودلفين وبإشراف سعيد بن سرور وبقيادة هاري بنتلي لقب الشوط الخامس للخيول تصنيف (80 – 89) لمسافة 1200 متر تكافؤ على المسار العشبي والذي أقيم بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلا.

وفي ظهوره الأول باللون الأزرق الملكي لجودلفين، الذي يعد الأشهر في العالم بإشراف سعيد بن سرور، كان «اكويلايت» الذي يتدرب سابقا بإشراف روجر شارلتون وحقق معه ثلاثة انتصارات، قد قدم مستوى يؤكد نجوميته المطلقة.

وعاد «اكوالايت» إلى الميادين بعد غياب دام عن الظهور العلني بين الجماهير، منذ أكتوبر 2015، وظل «اكولايت» طوال مجريات السباق بقيادة هاري بنتلي يركض بصورة قوية، قبل أن يعصف بمنافسيه دون أن يتعرض لأي مضايقة.

وفتح هذا الانتصار المجال واسعاً للجواد «اكوالايت» في كرنفال كأس دبي العالمي، خاصة بعد أن ترك انطباعا مميزة بالنسبة إلى فارسه هاري بنتلي الذي قال:«بأنني كنت مندهشاً بالطريقة التي كشف بها عن سرعته التي يتجلى بها تدريجيا، ونقلني إلى المقدمة دون أدني مجهود وبسهولة تامة.