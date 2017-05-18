أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» أن سعادة المواطن من أولويات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك لدى توقيع «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» و«برنامج الشيخ زايد للإسكان» في مقرّ وزارة شؤون الرئاسة اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع صيانة المساكن وإحلالها التي صدرت لمُلاّكها قرارات بذلك انطلاقا من حرص الطرفيْن على التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، وتحقيق كلّ ما من شأنه خدمة المواطن. وقّع الاتفاقية معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي باتفاقية التعاون بين اللجنة و«برنامج الشيخ زايد للإسكان» الهادفة إلى تعزيز رفاهية المواطن وتحقيق الحياة الكريمة له في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تضع سعادة المواطن ضمن أولوياتها وتشدّد على ضرورة وأهمية أن يكون لكلّ مواطن مسكن لائق تتوفّر فيه أرقى المواصفات العالمية وأفضل بيئة للمواطنين.

وقال معاليه إن مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تحظى بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتوجيهات سموه الدائمة إلى إنجاز المشروعات على أكمل وجه وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.