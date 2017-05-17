أعمال حسن شريف في بينالي فينيسيا

محمود عبد الله (أبوظبي)

من المبادرات اللافتة لمؤسسة الشارقة للفنون مؤخراً، دعمها للعديد من المشروعات والأعمال الفنية الريادية والخلاّقة على مستوى المضمون والفكر والصياغة، ويتصدر خريطتها تقديم الدعم لمعرض التشكيلي للفنان الإماراتي الراحل حسن شريف (1958 – 2016) في «بينالي فينيسيا 57»، الذي انطلقت فعالياته في 13 مايو الجاري وتتواصل حتى 26 نوفمبر المقبل تحت عنوان «فيفا آرت فيفا». وذلك في إطار أهداف المؤسسة في دعم الفنانين المحليين والحركات الفنية المحلية وتطويرها والترويج لها.

يضمّ معرض شريف، الذي يعتبر الأب الروحي للتشكيل في الإمارات، مجموعة من أعماله التي تحمل الصبغة العالمية، والتي أنتجها منذ عام 1979 وحتى قبيل رحيله، من إبداعات الفن البصري والمفاهيمي والتجريبي والبوب آرت، التي تتمتع بالبعد اللوني الخاص، إذ يعتبر اللون بمساحاته المختلفة عنده معادلاً نسبياً يختلف من شخص لآخر، وكانت لديه رؤية خاصة تبقى فيها البيئة حاضرة دوماً، سواء في ما يتعلق بالتراث، أو الواقع البيئي، أو ذاكرة الوطن.