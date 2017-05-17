«الديناصور تي ركس».. عضته تعادل وزن 3 سيارات

واشنطن (رويترز)

توصل العلماء إلى سبب آخر يجعل الديناصور (تي ركس) مثيراً للدهشة والرعب، إذ قالوا، «إن قوة عضة هذا الديناصور الضخم آكل اللحوم كانت تعادل وزن ثلاث سيارات صغيرة، أي أنه كان يستطيع سحق العظام بسلاسة».

وقال باحثون أمس الأربعاء: «إن نموذجاً إلكترونياً يستند إلى تشريح عضلات فكي (تي ركس)، وفحوصاً على أقارب له على قيد الحياة، مثل التمساحيات والطيور، أظهرت أن قوة عضة (تي ركس) تبلغ نحو 3630 كيلو جراماً، لتصبح بذلك الأقوى بين كل الديناصورات».

وقال جريجوري إيريكسون، وهو عالم في مجال البيولوجيا الأرضية في جامعة ولاية فلوريدا: «يستطيع (تي ركس) عض أي شيء يريده طالما كان هذا الشيء من لحم ودم». ولقياس قوة عضته قام العلماء أيضاً بدراسة الطريقة التي ينقل من خلالها الديناصور قوة العضة عبر أسنانه المخروطية الشكل التي يصل طول الواحدة منها إلى 18 سنتيمتراً، فخلصوا إلى أن قوة ضغط أسنانه تبلغ 30.300 كيلو جرام في السنتيمتر المربع الواحد.

وأشارت آثار عض على عظام حفائر ديناصورات، مثل الديناصور ثلاثي القرون الذي يعرف باسم الترايسيراتوبس، وعاشت إلى جانب (تي ركس) قبل نحو 66 مليون سنة في غرب أميركا الشمالية، إلى أن (تي ركس) كان يسحق عظام ضحاياه. وكانت له الأفضلية على مفترسين منافسين، بفضل قدرته على سحق العظام والتهامها.

وكان طول (تي ركس) يبلغ 13 متراً، ووزنه نحو سبعة أطنان.