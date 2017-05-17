محمد بن راشد يستقبل لجنة الإشراف على دمج «الأهلي ودبي والشباب»

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في المكتب التنفيذي لسموه في أبراج الإمارات في دبي ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس «نادي شباب الأهلي - دبي»، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول للنادي الجديد، رئيس وأعضاء لجنة الإشراف على دمج الأندية الثلاثة «الأهلي ودبي والشباب»، وذلك بحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

واستقبل سموه اللجنة برئاسة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعضوية كل من السادة أحمد بن حميدان، وسامي ظاعن القمزي وعبداللطيف الصايغ، وهشام القاسم بصفته رئيس الشركة الاستثمارية لممتلكات النادي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برئيس وأعضاء اللجنة، ودعاهم إلى إعداد الترتيبات اللازمة والسليمة لتنفيذ عملية دمج الأندية الثلاثة، حتى يولد الكيان الواعد «نادي شباب الأهلي - دبي» بصحة جيدة وسليمة، ويصبح مكتملاً وقادراً على الوقوف في وجه التحديات التي تنتظره على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية وحتى الدولية ليس في اللعبة الجماهيرية كرة القدم وحسب، بل في مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية والاستثمارية، وكل ما يقبل عليه الشباب من أنواع الرياضات التي تستهويهم من أجل خلق وبناء جيل قوي في بنيته مبدع في أفكاره وأنشطته، التي يمارسها كي يحقق النتائج الإيجابية المرجوة على الأرض وبشكل احترافي ناجح.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للجنة النجاح في مهمتها والتعلم من التجارب السابقة، وصولاً إلى الأفضل للنادي، ودعا سموه جماهير الأندية الثلاثة المدمجة إلى الالتفاف حول ناديهم ومساندته، مؤكداً سموه دعمه لمهمة اللجنة، وتسهيل خطواتها التنفيذية حتى تصل إلى ما يصبو إليه الجميع من بلوغ البنيان تمامه، والتفرغ لما هو آت من مهمات صعبة وتحديات مستقبلية خاصة في الميدان.