لجنة مؤقتة لإدارة «كرة الجوارح» برئاسة جمال حامد

منير رحومة (دبي)

أصدر مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة سامي القمزي، قراراً بتشكيلة لجنة إدارة شؤون كرة القدم بالنادي، برئاسة جمال حامد المري، وعضوية جمال سيف آل علي، وحمد محمد بن مجرن، وبخيت سعد مبارك، وحسن عبدالله مراد، وتتولى اللجنة تسيير مختلف فرق الكرة، وتنظيم العمل الفني والإداري، بانتظار صدور قرار تشكيل شركة كرة القدم، واعتماد الهيكلة الجديدة لمجلس الإدارة وشركتي الكرة والاستثمار قريباً.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة بهدف تسريع العمل في النادي وكسب الوقت والبدء في تنظيم اللعبة، سواء على مستوى الفريق الأول أو بقية المراحل السِّنية وأكاديمية الكرة، وضم التشكيل نخبة من أصحاب الخبرة والتجربة الكروية، الذين يملكون معرفة دقيقة بشؤون كرة القدم بنادي الشباب، وسبق لهم أن كانوا لاعبين سابقين بـ«فرقة الجوارح»، أو إداريين في مناصب وخطط مختلفة، وذلك بهدف تقييم الوضع بدقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل، وإعادة فرق النادي إلى مكانها الطبيعي.

وجاءت هذه الخطوة التصحيحية في توقيت مهم، خصوصاً بالنسبة إلى الفريق الأول الذي يمر بمرحلة صعبة في دوري الخليج العربي، ويحتاج إلى دعم إداري كبير وعمل يومي، من أجل مساعدة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز المرحلة واستعادة المستوى، علماً بأن «الأخضر» مقبل على خوض نهائي كأس الخليج العربي، في الأول من أبريل المقبل، بهدف إنقاذ موسمه والتتويج باللقب.

وتعقد اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم، برئاسة جمال حامد المري اجتماعها الأول مساء اليوم، وذلك لتسلم المهام من الإدارة السابقة، وتوزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة، وبدء العمل الميداني، خاصة أن العديد من الملفات بحاجة إلى علاج سريع.