أسامة أحمد(دبي)

أكمل فريقا العين وبني ياس عقد «مربع الذهب» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد فوز«الزعيم» على «فخر أبوظبي» 3/‏ صفر في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة الصفراء بنادي الوصل، ضمن الدور التمهيدي للمسابقة، فيما خطف بني ياس فوزاً ماراثونياً على حساب الشباب «حامل اللقب» بنتيجة 2/‏3 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة العين.

وبهذا يتأهل العين لملاقاة الأهلي وبني ياس لمواجهة النصر بعد غدٍ في الدور قبل النهائي، علماً أن النهائي سيقام يوم 23 مايو الجاري.

نجح «البنفسج» في العودة من«زعبيل» إلى «دار الزين» بالعديد من المكاسب، ومواصلة مشوار تألقه هذا الموسم محققاً النجاح تلو الآخر، خصوصاً أن الفريق نجح في الاحتفاظ بدرع الدوري عن جدارة واستحقاق ويسير بخطوات ثابتة إلى الأمام من أجل تحقيق طموحه بعد تخطيه عقبة «فخر أبوظبي» في النهائي المبكر.

وفي المقابل ودع الجزيرة الموسم دون الوصول إلى منصة التتويج على صعيد فريق الرجال، خصوصاً أن الفريق كان يضع آمالاً على اللاعب الكوبي ليوناردو ليفا مارتينز في ترك بصمة في هذا النهائي المبكر بعد تألقه في مباراة الفريق الاستهلالية في المسابقة أمام عجمان.

وجاءت مباراة بني ياس والشباب مثيرة في أشواطها الخمسة مما كان له المردود الإيجابي على الفنيات، لينجح «السماوي» في تحويل تأخره 2/‏1 إلى فوز 3/‏2 بعد مباراة ماراثونية ليبتسم الشوط الخامس والفاصل لبني ياس، والذي أهله للوجود مع الأربعة الكبار في الكأس الغالية، بينما ودع «الجوارح» المنافسة عبر بوابة «التمهيدي الثاني».

وكان «الشباب قد حصل هذا الموسم على برونزية «بلاي أوف» الدوري بعد أن جاء «وصيفاً» في المرحلة الأولى من الدورين الأول والثاني ليتأهل مع الأربعة الكبار ليحرمه «العميد» من التأهل إلى نهائي الدوري، وبالتالي يكسب الوصل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.