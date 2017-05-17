20 فريقاً في كأس رئيس الدولة للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ينظم الاتحاد غداً، بصالة الاتحاد الرئيسة بمنطقة المشرف في أبوظبي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة السنوية للجودو، والتي تأتي في ختام موسم الجودو الحالي، وتتزامن مع تدشين صالة الاتحاد في ثوبها الاستثماري الرياضي الجديد، بمشاركة 20 فريقاً من مختلف الأعمار والمستويات.

وتشهد هذه المرة مشاركة فرق ممثلة لوزارة التربية والتعليم وبلاعبين واعدين يمثلون مخرجات النسخة الخامسة للأولمبياد المدرسي الذي اختتم مؤخراً، والتي ستكون قاصرة على اللاعبين المواطنين والتي يتم من خلالها اختيار المنتخبات الوطنية العمرية المختلفة التي تنتظرها العديد من المشاركات الخارجية الإقليمية والدولية خلال فترة الصيف المقبلة ومن أبرزها بطولة المنتخبات العربية التي تقام في مدينة الإسكندرية بمصر اعتباراً من السادس من يوليو المقبل وبطولة آسيا .

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد قد اعتمدت الشروط الفنية للبطولة التي تبدأ مراسمها بعملية الميزان، وذلك اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة، قبل بدء المنافسات في الحادية عشرة صباحاً، وبدأ أمس تسجيل أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة التي تنحصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين مع التقيد بأعمار اللاعبين وفقاً للأوراق الثبوتية، ولا يسمح لأي لاعب تمثيل الفريق في فئتين عمريتين في آن واحد، أو اللعب في فريقين مختلفين في موسم واحد، كذلك الحال بالنسبة للمدربين الذين لا يحق لهم تمثيل فريقين مختلفين في آن واحد، مع إلزام المدربين بارتداء اللبس المتفق عليه حسب اللائحة .

وحددت اللجنة الفنية للبطولة أعمار وأوزان المنافسات بمشاركة مواليد 2005 / 2006م في منافسات تحت 11 و12 سنة التي تشمل أوزان تحت 30 كجم ،34،38،42،46،50،55،و60 كجم، فيما يشارك مواليد 2003-2004 لأعمار 13 و14 سنة في منافسات 38 كجم 73كجم 38،42،46،50،55،60،66 كجم، أما مواليد تحت 15-16-17 لفئات 2000-2001-2002 م، لأوزان تحت 50 ،55، 60، 66 ،73، 81، تحت 90 ، وفوق 90 كجم .

أما فئة الشباب تحت 20 سنة فقد شملت منافساتهم أوزان تحت 55، 60،66،73،81، تحت 90 ،فوق 90 ،100، وفوق 100 كجم، أما فئة الرجال فتشهد منافسات 7 أوزان تحت 60 كجم، 66، 73، 81،90، تحت 100 وفوق 100 كجم وحددت اللجنة الفنية في حالة التعادل يتم الاحتكام إلى الأسكور الذهبي وتطبق تعديلات القانون الأخيرة في كل الأوزان بجانب الشروط الفنية التي تم تعميمها لكل الفرق المشاركة بالنسبة للتوقيت وطريقه اللعب والضوابط .

من جهة ثانية أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بتألق لاعب منتخبنا إيفا وفوزه ببرونزية 100 كجم في منافسات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي، والتي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو حاليا، حيث حقق إيفا الفوز على بطل كازاخستان ديميانينكو، ليظفر بالميدالية الأولى للمنتخب في الدورة، من ميداليات منتخباتنا في تلك التظاهرة الرياضية التي تشهد مشاركة 6000 لاعب ولاعبة من 54 دولة ليسجل اسم وفد الإمارات في قائمة الميداليات لتضاف لإنجازات الاتحاد في موسم الانتصارات.

كما اطمأن رئيس الاتحاد على سير إعداد منتخب الجودو، للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام في قيرغيزستان اعتباراً من 25 مايو الحالي، عقب ختام دورة التضامن الإسلامي الرياضية التي تتواصل حالياً في باكو والتي تختتم يوم 22 مايو الحالي.