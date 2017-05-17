5 جولات لـ «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو 2018- 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو «UAEJJF» عن برنامج النسخة الثالثة من جولات «أبوظبي - جراند سلام»2017-2018، والتي ستقام في 4 قارات حول العالم بأهم المدن في كل من طوكيو باليابان، ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، وريو دي جانيرو بالبرازيل معقل اللعبة، وأبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، ولندن عاصمة الضباب.

وأكد الاتحاد أن الميداليات التي يحصل عليها كل اللاعبين من مختلف دول العالم في كل الجولات سوف تترجم إلى نقاط تضاف إلى رصيدهم في التصنيف العالمي السنوي للمنافسة على المراكز الأولي في جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو التي تمنح نهاية كل موسم بعد ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في احتفالية السجادة الحمراء.

وتفتح جولة أبوظبي جراند سلام أبواب المشاركة فيها لجميع الجنسيات، وتبلغ الجوائز النقدية مجتمعة لها ما يتجاوز 800 ألف دولار أميركي، سيتم منحها لأصحاب المراكز الأولي في كل فئة من الفئات المعتمدة في المنافسات بكل جولة، كما تحصل أفضل ثلاث أكاديميات في كل مدينة مضيفة على جوائز نقدية أيضاً تقديراً لجهودها في نشر اللعبة وصقل المواهب وصناعة الأبطال.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو أن ما حققته جولات «أبوظبي جراند سلام» في النسختين الأولى والثانية من مكاسب فنية وتنظيمية وترويجية للعبة على مستوى العالم ولأبوظبي باعتبارها عاصمة الجو جيتسو العالمية يفخر به الجميع، وأن التطور الكبير في أعداد المشاركين والذي تضاعف في الجولة الثانية، عما كان عليه في الجولة الأولى أكبر دليل على نجاح هذا الحدث العالمي الذي تشرف عليه من الألف للياء كوادر مواطنة من أبناء الإمارات، بما يؤكد أننا لدينا الخبرات التي تمتلك الكفاءات لإبهار العالم سواء من لاعبين أو منظمين أو وسائل إعلام أيضاً، وذلك من خلال ما حققوه من قيمة مضافة لهذه اللعبة التي نسعى لأن تكون أسلوب حياة في كل إمارات الدولة بما تملكه من تأثير إيجابي على أجيالنا الجديدة في الكثير من الجوانب النفسية والسلوكية والذهنية.