بطولة العين الرمضانية تنطلق 30 مايو الجاري

العين (الاتحاد)

تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العين الرمضانية، مؤتمراً صحفياً بقاعة المؤتمرات بفندق هيلي ريحانا روتانا، أعلنت من خلاله انطلاقة البطولة في 30 مايو الجاري، بعد تعديل المعد من 29 إلى 30 مايو، بناءً على طلب راعي البطولة، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن موقع البطولة الإلكتروني الرسمي الذي تشرف عليه مؤسسة C2020، ويعتني بكل ما يتعلق بالمنافسات من نتائج وأخبار وتصريحات باللغتين العربية والإنجليزية.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي ومسلم أحمد المدير التنفيذي للبطولة وعلي مسري مستشار البطولة، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بالجوانب التنظيمية، بجانب فريق عمل «السوشيل ميديا».

وفي تصريح له، تمنى معالي الشيخ سعيد بن طحنون أن تحقق البطولة الطموحات المرسومة والنجاح المنتظر في جميع مسابقات هذه النسخة، وعددها 16 لعبة، وبالقدر الذي يرضي تطلعات جميع الأطراف.

كما أشار إلى أنه طلب من اللجنة المنظمة العليا تعديل موعد حفل افتتاح البطولة، وتأجيلها يوم واحد ليقام يوم 30 بدلاً من 29 مايو الحالي، وذلك بسب أقامة مباراة فريق العين الأول لكرة القدم التي يواجه فيها استقلال إيران في نفس اليوم بالدور ثمن النهائي من بطولة الأندية الآسيوية، مؤكداً أن «الزعيم» العيناوي يمثل الوطن في هذه البطولة القارية، ويستحق أن يرخص له الغالي والنفيس.