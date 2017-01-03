الإمارات رابع وجهة عالمية لتحقيق مسيــرة المغتــربين مهنياً

دبي (الاتحاد)

اختار المغتربون الإمارات كأهمّ رابع وجهة عالمياً لتحقيق مسيرة مهنية يكتسبون خلالها خبرة دولية، بحسب استبيان «HSBC» العالمي السنوي لآراء المغتربين، حيث ارتقت الدولة على لائحة البلدان، فانتقلت من المرتبة السادسة عام 2015 لتحصد مرتبة أعلى كواحدة من البلدان التي يفضلها المغتربون لبناء مسيراتهم المهنية.

واحتلت الإمارات مرتبة البلد الأفضل في الشرق الأوسط وآسيا، تليها سويسرا وألمانيا والسويد، وهي البلدان التي شكلت على التوالي الوجهات المفضلة للعمل في الخارج.

وقد عاين استبيان «HSBC» السنوي لآراء المغتربين، الذي حمل عنوان «تحقيق الطموحات في الخارج»، في نسخته التاسعة، ردود نحو 27 ألف مغترب من مختلف أنحاء العالم، و3092 مغترباً في الإمارات، بغية تقييم وجهات نظرهم حول الحياة في البلدان التي تستضيفهم. وتركز البيانات الجديدة على وجهات نظر الأشخاص المشاركين تجاه الدول التي تستضيفهم في ثماني فئات، ألا وهي فرص اكتساب مهارات جديدة، والموازنة ما بين الحياة الشخصية والعمل، وثقافة العمل، والتدرج الوظيفي، والعمل المرضي، وعروض المزايا والتعويضات في العمل، واحتمال ارتفاع المداخيل. وقد تحسّن وضع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن كل المؤشرات الثمانية بالمقارنة مع آراء المغتربين عام 2015، مما يدل على التقدّم المستمر لبيئة العمل في البلاد.

وقد ورد احتمال ارتفاع المداخيل في دولة الإمارات (المرتبة الثالثة في هذه الفئة) ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المغتربين لاختيارها كإحدى الوجهات الدولية المفضلة للعمل، إلى جانب عروض مزايا وتعوضات العمل التي تقدمها جهات العمل (حيث أتت في المرتبة الخامسة).