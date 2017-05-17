الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

لندن (رويترز)

صعد الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين أمس، بعد تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار في ظل حالة من الضبابية السياسية، بعدما قال مصدر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنهاء تحقيق يتعلق بمستشاره الأمني السابق.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ يوم الثالث من مايو الجاري عند 1244.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وحقق الذهب ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي.