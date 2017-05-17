الصكوك الوطنية تفوز بجائزة أفضل تمويل عقاري خليجي 2017

دبي (الاتحاد)
فازت الصكوك الوطنية بجائزة أفضل تمويل عقاري لعام 2017 خلال حفل توزيع «جائزة العقارات الخليجية»، الذي أقامته مؤخراً دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور أكثر من 300 شركة رائدة في القطاع العقاري، بالتعاون مع وكالة «أواردس إنترناشيونال» العالمية لتنظيم مراحل الجائزة المختلفة.
وفازت الصكوك الوطنية بالجائزة عن مشروع «كازا فاميليا» و«كازا فلوريس» لتطوير المرحلة الثانية من مشروع جرين كوميونيتي في منطقة موتور سيتي، والذي يوفر للمشترين فرصة الحصول على عقار جاهز مع خطة دفع ميسرة تمتد لمدة 8 سنوات.
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وأضاف: «توفير تسهيلات مالية لعملائنا ومنحهم الأولوية للتملك في المشاريع الجديدة وفق أقساط ميسرة تتلاءم مع ميزانياتهم، هو إنجاز نعتز به لأنه يجسد التزامنا بأحد أهم مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو توفير مقومات الحياة الكريمة واستدامة الاستقرار المالي والاجتماعي. كما أن استثماراتنا في المشاريع الخضراء التي تمثلها مشاريع كازا فاميليا وكازا فلوريس هي جزء أساسي من خطتنا للمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية، كل هذه المزايا تساهم في رفع مؤشر السعادة في مجتمعنا ووطننا».
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وتستعد الصكوك الوطنية للمباشرة بالمرحلة 3 من مشروع «جرين كوميونيتي» عبر شركة الوطنية للعقارات، الذراع العقارية للشركة، وتشمل هذه المرحلة 137 فيلا سيتم طرحها في الربع الأخير من 2018.