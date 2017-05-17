أراضي دبي تفوز بجائزتين في «أفكار عربية»



تاريخ النشر: الخميس 18 مايو 2017 دبي (الاتحاد) فازت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجائزتين من الفئة الأولى في دورة العام الحالي من «جائزة أفكار عربية 2017» التي تطلقها مجموعة دبي للجودة. وتم الإعلان عن فوز الدائرة بالمركز الأول في فئتين، وهما «فئة إسعاد المتعاملين» عن مبادرة (أمناء الخدمات العقارية)، و«فئة التقنيات» عن مبادرة (نظام مركز فض المنازعات الإيجارية). وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي «مشاركة أراضي دبي في هذه الجائزة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- «رعاه الله»، لتبني الابتكار والإبداع والتطوير المستدام، كما تشجعنا على الاستثمار في الكوادر البشرية، وتساعدنا في تطوير خريطة طريق من أجل الوصول إلى آفاق جديدة ومستويات متفوقة من الإبداع». وأضاف «فوزنا بهاتين الجائزتين يعكس حرصنا على جعل الابتكار ثقافة سائدة في الدائرة، وممارسة يومية في كافة إداراتنا وبين جميع موظفينا، للتناغم مع نهج قيادتنا، وتطلعاتها لإسعاد مجتمع دولة الإمارات». وقال القاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية «تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية خلال فترة وجيزة من تأكيد دوره المهم في إرساء الثقة والطمأنينة بين مختلف الأطراف من الملاك والمستأجرين والمستثمرين، وسيواصل العمل على تحسين عملياته، من خلال تطبيق أفضل التقنيات في التقاضي الذكي».