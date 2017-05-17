«الطيران» يواجه اضطرابات النفط ويعتمد على التكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)
سلط خبراء صناعة الطيران الضوء على حقيقة أن صناعة الطيران تواجه تحديات على المديين القصير والبعيد الأمد، وأن هنالك فرصاً لزيادة الطلب على السفر نتيجة لسعر النفط التنافسي المنخفض، بحسب بيان أمس.
وبينوا خلال مشاركتهم في منتدى قادة المطارات العالمية الذي اختتم أعماله أمس على هامش معرض المطارات 2017، أن الأسعار المضطربة للنفط تشكل أحد مصادر القلق الرئيسة بالنسبة لصناعة الطيران، فيما ستلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في زيادة تجربة المسافرين التي تعد الأهم بالنسبة للمطارات.
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وكانت دبي استثمرت زهاء 7.8 مليار دولار في العامين الماضيين بهدف تعزيز البنية التحتية. وقال غريفيث «نخطط لرفع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 118 مليون مسافر بحلول العام 2023».
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