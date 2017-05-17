«الطيران» يواجه اضطرابات النفط ويعتمد على التكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

سلط خبراء صناعة الطيران الضوء على حقيقة أن صناعة الطيران تواجه تحديات على المديين القصير والبعيد الأمد، وأن هنالك فرصاً لزيادة الطلب على السفر نتيجة لسعر النفط التنافسي المنخفض، بحسب بيان أمس.

وبينوا خلال مشاركتهم في منتدى قادة المطارات العالمية الذي اختتم أعماله أمس على هامش معرض المطارات 2017، أن الأسعار المضطربة للنفط تشكل أحد مصادر القلق الرئيسة بالنسبة لصناعة الطيران، فيما ستلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في زيادة تجربة المسافرين التي تعد الأهم بالنسبة للمطارات.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي «في حال ارتفعت أسعار النفط، فإن ذلك سيمثل مشكلة أخرى لصناعة الطيران، وأن التكنولوجيا والتوازن الاقتصادي للطاقة، وندرة الموارد تمثل العوامل طويلة الأجل، وأعرب عن تقديره لدور التكنولوجيا في زيادة تجربة العملاء في المطارات». وقال: تكلفة تعزيز البنية التحتية مرتفعة بشكل كبير في أي مطار، مضيفاً أن التكنولوجيا الذكية يمكن أن تلعب دوراً مهماً على صعيد تحسين القدرة الاستيعابية والخدمة.

وكانت دبي استثمرت زهاء 7.8 مليار دولار في العامين الماضيين بهدف تعزيز البنية التحتية. وقال غريفيث «نخطط لرفع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 118 مليون مسافر بحلول العام 2023».