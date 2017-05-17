جزيرة ياس تستقطب 30 مليون زائر في 2017 بنمو 10%

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنظم جزيرة ياس أضخم برنامج فعاليات في تاريخها، وسط توقعات باستقبال 30 مليون زائر العام الجاري بنمو 10%، مقارنة بـ 27 مليون زائر خلال العام الماضي، بحسب محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال.

وأعلنت جزيرة ياس، أمس في مؤتمر صحفي، عن برنامجها الحافل بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها حتى نهاية العام الجاري، بدعم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأضاف الزعابي أن أبرز الأسواق الخارجية التي تستقطبها الجزيرة الهند والصين والسعودية وروسيا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا أن الجزيرة تستضيف في النصف الثاني من العام الجاري 23 فعالية متنوعة، تسهم في زيادة عدد الزوار إلى الجزيرة بالتعاون مع الوجهات والمرافق والمنشآت في الجزيرة.

وأشار إلى أنه يتم إطلاق عروض متنوعة بالتعاون مع جميع المرافق والمنشآت في الجزيرة للزوار للعام الجاري، لافتا إلى عرض الإقامة لليلتين والذي يشمل الدخول مجانا إلى المدن الترفيهية والاستفادة من عروض الفعاليات لا يزال قائما.