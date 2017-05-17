حمدان بن محمد: الإمارات بقيادة خليفة تشهد تطورات مهمة في البيئة الاستثمارية

فهد الأميري (دبي)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن البيئة الاستثمارية داخل دولة الإمارات شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال السنوات الماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واكبت معها دولتنا المتغيرات المتسارعة في عالم المال والاستثمار على الصعيد العالمي، في حين كانت عناصر الإبداع والابتكار حاضرة بصورة كبيرة في تلك البيئة بما يتوافق مع التحول العالمي نحو الخيارات الاستثمارية القائمة على المعرفة، مضيفاً سموه أن دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها وترسيخ موقعها بين الأكثر تفضيلاً عالمياً، أمور تأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي بما يدعم أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021».

جاء ذلك بمناسبة إطلاق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع «عرب نت» النسخة الثانية من تقرير «وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2016»، الذي يدرس أوضاع المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة.

وقال سموه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وتهيئة المعطيات الكفيلة بتحقيق النجاح لكافة الاستثمارات سواء المحلية منها أو القادمة لها من مختلف أنحاء العالم، آتت أُكُلها في صورة إنجازات ملموسة تشهد، وبالأرقام الموثقة، على نجاح دولة الإمارات، في الحفاظ على موقعها كوجهة مُفضَّلة للمستثمرين في المنطقة، بما تقدمه من مميزات محفِّزة وأطر تشريعية وتنظيمية واضحة لا يقتصر أثرها فقط على الحفاظ على حقوق ومصالح المستثمرين، وتمكينهم من تنمية مشاريعهم، بل تعين أيضاً على النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتحقيق ازدهاره والأخذ بيد الاستثمارات الناشئة وصولاً لأعلى مستويات النجاح.

وأوضح سموه أن دبي حريصة على وضع هذا النهج موضع التنفيذ العملي من خلال مواصلة تطوير المناخ الاستثماري وإمداده بكافة عناصر التميز بما يلبي متطلبات العصر ويواكب التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة، منوهاً سموه باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستقطاب الاستثمارات المعنية بالإبداع والابتكار ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما أثمر استقطاب العديد من الأسماء الكبرى في عالم الاستثمار الرقمي إلى دبي، ودولة الإمارات عموماً التي يرى فيها الاستثمار الأجنبي البيئة المثلى للنمو والازدهار وبوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها، مشيراً سموه إلى أن البيئة الاقتصادية التي أسستها دبي تمنح رواد الأعمال طريقاً نموذجياً للعبور إلى مستقبل حافل بالفرص، وضرب سموه مثالا بشركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية في العالم، كإحدى الشركات الكبرى التي دخلت إلى أسواق المنطقة مؤخراً من خلال الاستحواذ على شركة «سوق دوت كوم» التي بدأت قصة نجاحها من دبي، وتمكنت من شق طريقها إلى العالمية انطلاقا من أرضها. من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يظهر تقرير وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2016 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية، مما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي، كما يعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية والاختيار الأول لمجتمع روّاد الأعمال والمستثمرين العرب». وأضاف: «يأتي تدشين التقرير تماشيا مع المبادئ الأساسية لخطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، حيث تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال من الشباب، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال انطلاقاً من الأسواق المحلية ومروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما نحرص على تعزيز المواهب الشابة من القطاع وإعداد جيل متميز من أجل رفع اسم الدولة عالياً وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمية».

وأشار إلى أن التقرير، الذي شمل مشاركة 150 مؤسسة تمويليّة و760 صفقة ناجحة بالشركات الناشئة في المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، قد أظهر نتائج قياسية حققتها دولة الإمارات خلال العام 2016، حيث استحوذت الدولة على ما نسبته 90% من حجم الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة، والتي تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار.

وأكد الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاً عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021. وقال عمر كريستيديس، مؤسس والرئيس التنفيذي لعرب نت: «شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في عام 2016: أطلقت أكثر من 30 مؤسسة استثمارية جديدة، واستثمر أكثر من 900 مليون دولار في عام 2016 وحده، أي أكثر من قيمة جميع الاستثمارات بين 2013-2015 مجتمعة». وقد احتفظت دولة الإمارات، للسنة الرابعة على التوالي، بمركز الصدارة فيما يخص الشركات الناشئة الرقمية مع استضافتها لثلث عدد المستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (33%) كما تتمتع الإمارات بأعلى عدد من المستثمرين برأس المال الجريء في المنطقة (19). وتصدّرت الدولة بالنسبة لعدد الاستثمارات في كل بلد وبفارق شاسع مع 234 صفقة (2013-2016)، وهو أكثر من ضعف عدد الصفقات في البلاد الأخرى. مع سيطرة دولة الإمارات على إجمالي الأموال المستثمرة، وبالأخص مع صفقتي كريم (350 مليون دولار) وسوق.كوم (275 مليون دولار).