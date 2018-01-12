الملكة إليزابيث تشكو من ثقل التاج على رأسها

لندن (أ ف ب)

اشتكت الملكة إليزابيث الثانية، من أن التاج الملكي الذي تضعه على رأسها منذ تتويجها في عام 1953 «ثقيل جداً»، بحيث يكاد أن «يكسر العنق»، وذلك في برنامج وثائقي مع محطة «بي بي سي» يُبث مساء غد.

وقالت الملكة التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاماً على اعتلائها عرش بريطانيا، إن التاج «لا يتيح للمرء أن يخفض رأسه ليقرأ خطابه، وعليه أن يرفع نص الخطاب ليقرأه وإلا كسر عنقه».

وأضافت «هناك بعض السلبيات للتاج، لكنه شيء مهم جداً».

وصُنع هذا التاج في القرن التاسع عشر، ووضعته الملكة للمرة الأولى في حفل تتويجها عام 1953، وبعد ذلك في معظم الجلسات السنوية لافتتاح دورات البرلمان. وهي ورثته عن والدها جورج السادس، ثم دخلت عليه بعض التعديلات ليصبح أكثر ملاءمة لها، وكانت آنذاك في السابعة والعشرين من العمر.

وسبق أن اشتكت الملكة في مقطع من الفيلم نُشر الاثنين الماضي، من العربة الملكية التي قالت إنها غير مريحة، ووصفت رحلة تتويجها بها بأنها كانت «مرهقة».

ويركّز الوثائقي الذي يحمل عنوان «التتويج» على الثاني من يونيو من عام 1953، حين تُوجّت إليزابيث بعد وفاة والدها.وتبلغ الملكة اليوم 91 عاماً، هي عميدة الحكام الذين ما زالوا يمارسون مهامهم في العالم، وقد اعتلت عرش بلدها لأطول مدة من بين كل الملوك الذين سبقوها.