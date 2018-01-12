«فيسبوك» تعطي الأولوية لمنشورات الأقارب

لاس فيجاس، الولايات المتحدة (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» تعديلاً كبيراً في شريط الأحداث على الشبكة التي تضم أكثر من ملياري مستخدم، إذ ستعطى الأولوية للمضامين التي يشاركها العائلة والأصدقاء على حساب تلك المنشورة من العلامات التجارية والصفحات الأخرى.

هذا التعديل الاستراتيجي هو الأكبر للمضامين خلال السنوات الأخيرة عبر «فيسبوك» التي تسعى إلى التركيز على كل ما يرضي مستخدمي الإنترنت.

وأوضح المسؤول عن شريط الأحداث في الشبكة جون هيجيمان لوكالة فرانس برس، أن الطريقة التي ستصنف من خلالها «فيسبوك» المنشورات في الأسابيع المقبلة من خلال التركيز على الصور والتسجيلات المصورة والحالات التي ينشرها الأقارب، يجب أن تسمح بتشجيع التفاعلات والعلاقات الشخصية بين المستخدمين.

وقال «إنه تغيير كبير.. الناس سيمضون وقتاً أقل على «فيسبوك»، غير أن هذا الأمر يلائمنا لأنه سيجعل الوقت الذي يمضونه أثمن، وفي نهاية المطاف سيكون ذلك جيداً لنشاطنا».

وتعتبر «فيسبوك» أن صورة عائلية لها قيمة أكبر للمستخدم من أغنية مصورة لفنان أو إعلان لملابس.

وحدد الرئيس التنفيذي لـ «فيسبوك» وأحد مؤسسيها مارك زوكربيرج أولوية للشبكة بجمع مستخدمي «فيسبوك» في الحياة الفعلية.

وكتب زوكربيرغ على صفحته على «فيسبوك» أمس الأول الخميس «سترون مضامين عامة أقل مثل منشورات الشركات والماركات ووسائل الإعلام».