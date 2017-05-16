ترامب يؤكد دور مصر المحوري في الشرق الأوسط

القاهرة(وكالات)

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً الليلة قبل الماضية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس الأميركي أكد خلال الاتصال قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وبلاده وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو الجاري.

وأشار ترامب خلال اللقاء إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط مثمناً جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة. وأكد الرئيس الأميركي كذلك خلال الاتصال اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب.