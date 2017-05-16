ترامب يؤكد دور مصر المحوري في الشرق الأوسط

القاهرة(وكالات)
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً الليلة قبل الماضية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس الأميركي أكد خلال الاتصال قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وبلاده وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.
كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو الجاري.
|
ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب.
|