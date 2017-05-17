إعلان الطوارئ في عدن وتعز وأبين لمواجهة الكوليرا

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن)

أعلنت السلطات الطبية في عدن وأبين وتعز، حالة طوارئ لمجابهة وباء الكوليرا الذي عاود الانتشار، متسبباً في عشرات حالات الوفاة في هذه المدن ومئات الإصابات، بينما اتهمت رابطة أمهات المختطفين في سجون الانقلابيين، ميليشيات الحوثي بمنع إسعاف أبنائهن المختطفين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإنقاذ حياتهم بعد تفشي الوباء في سجونهم بصنعاء.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الصداقة «الاتحاد»، بأن هناك تزايداً في أعداد المرض الذين يعانون الإسهالات الحادة والقيء الشديد، وأن الحالات تم وضعها تحت المراقبة في محاجر طبية.

وأوضح مدير الصحة في عدن الدكتور عبدالناصر الوالي، أن الحالات الواصلة هي حالة إسهال حادة، وتم أخذ عينات من المصابين للفحص المختبري، موضحاً أن عدد حالات الإسهال الحادة وصل إلى 197 حالة، منها 11 حالة إيجابية، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات حتى اللحظة. وأكد أن هناك فريقاً للطوارئ بمشاركة منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، يقوم بمتابعة تلك الحالات، إلى جانب غرفة عمليات وشبكات للترصد الوبائي، إلى جانب تخصيص محاجر طبية على مستوى المراكز الصحية في المديريات أو المستشفيات المركزية العامة.

وأشار مدير الصحة إلى أن هناك كميات متوافرة من الأدوية والمواد الخاصة للعلاج والوقاية، ولا يوجد نقص في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن هناك دعماً من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف المدعومين من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأيضاً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية. وأضاف أن هناك دعماً للقطاع الصحي مقدماً من قبل الهلال الأحمر الإماراتية والهيئة الكويتية للإغاثة ومركز الملك سلمان، وهذا يجعل الوضع تحت السيطرة مقارنة ببقية المحافظات. في غضون ذلك، أطلقت السلطات الطبية في محافظة أبين، شرق عدن، نداء استغاثة لإنقاذ الأهالي من خطر الإصابة بوباء الكوليرا الذي تفشى في مدن رئيسة وسط المحافظة. وأفاد الدكتور علي منصور حنشل مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة أبين، بأن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا بلغت 300 حالة، من بينها 3 حالات وفاة، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات تمت معالجتها في مستشفيات بالمحافظة، وأخرى تم نقلها إلى عدن.