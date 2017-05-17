  • الأربعاء 20 شعبان 1438هـ - 17 مايو 2017م

في الجزء الثاني من دهاليز الظلام

أعضاء سابقون في «الجماعة» يروون بدايات دخول النفق المظلم.. «الاستقطاب والبيعة»
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تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017

إعداد: علي العمودي ومحمد غنام

في الجزء الثاني من العمل الوثائقي «دهاليز الظلام» الذي عرضه تلفزيون أبوظبي الليلة الماضية، يروي أعضاء سابقون قام تنظيم «الإخوان المسلمون» باستقطابهم، بدايات دخولهم النفق المظلم للجماعة التي استغلت الدين الإسلامي وطبيعة مجتمع الإمارات في حبهم لدينهم وفعل عمل الخير ومساعدة الآخرين، وكيف استدرجتهم إلى «دهاليز الظلام» تحت ستار «البيعة» المزعومة للمرشد والولاء للجماعة الواهمة.

يقول الإعلامي الدكتور خليفة السويدي، إن «أهل الإمارات أهل فطرة سوية، والفطرة السوية جعلتهم يقربون أهل الدين وأهل التدين، وهو المدخل الذي استغلته الجماعة لاستدراج الأعضاء نحو (بداية دخول النفق) الذي لا يدرك المرء نهايته».

«الاستقطاب»

وأضاف أن الاستقطاب يتم على «مراحل متدرجة، بطريقة لا تشعرك أنك دخلت في تنظيم، ولو سألت 90% من الشباب الذين دخلوا في هذه العملية، يقولون نحن شباب جمعية الإصلاح». وبعد ذلك تبدأ الجرعات المكثفة للاستدراج على خطين متوازيين: فكر سيد قطب الجانح إلى التكفير والعنف، ورسائل حسن البنا.

ويقول الدكتور خليفة السويدي «تسحب بعض الكتب، وتدخل مكانها كتب أخرى، مثال: تسحب كتب التفسير التي يعرفها كل الناس، ليدخل كتاب «في ظلال القرآن» لسيد قطب، والذي هو ليس تفسيراً للقرآن، وإنما فيه شحنات حركية، يبدأ الإنسان يقرأ الآيات، ويتصور المجتمع أنه مجتمع جاهلية ومجتمع إسلام». ويضيف «هنا يبدأ الانفصام في شخصية الإنسان، والحقيقة كل التنظيمات السرية الإسلامية تدخل في هذا البعد، وهو أن يبدأ الشاب في مقارنة ما ورد في هذه الكتب بمجتمعه». ... المزيد
     
 

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