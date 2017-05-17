أعضاء سابقون في «الجماعة» يروون بدايات دخول النفق المظلم.. «الاستقطاب والبيعة»

إعداد: علي العمودي ومحمد غنام

في الجزء الثاني من العمل الوثائقي «دهاليز الظلام» الذي عرضه تلفزيون أبوظبي الليلة الماضية، يروي أعضاء سابقون قام تنظيم «الإخوان المسلمون» باستقطابهم، بدايات دخولهم النفق المظلم للجماعة التي استغلت الدين الإسلامي وطبيعة مجتمع الإمارات في حبهم لدينهم وفعل عمل الخير ومساعدة الآخرين، وكيف استدرجتهم إلى «دهاليز الظلام» تحت ستار «البيعة» المزعومة للمرشد والولاء للجماعة الواهمة.

يقول الإعلامي الدكتور خليفة السويدي، إن «أهل الإمارات أهل فطرة سوية، والفطرة السوية جعلتهم يقربون أهل الدين وأهل التدين، وهو المدخل الذي استغلته الجماعة لاستدراج الأعضاء نحو (بداية دخول النفق) الذي لا يدرك المرء نهايته».

«الاستقطاب»

وأضاف أن الاستقطاب يتم على «مراحل متدرجة، بطريقة لا تشعرك أنك دخلت في تنظيم، ولو سألت 90% من الشباب الذين دخلوا في هذه العملية، يقولون نحن شباب جمعية الإصلاح». وبعد ذلك تبدأ الجرعات المكثفة للاستدراج على خطين متوازيين: فكر سيد قطب الجانح إلى التكفير والعنف، ورسائل حسن البنا.