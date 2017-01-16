«أسهم المضاربات» تستقطب سيولة الأسواق عبر «الشراء بالهامش»

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقطبت الأسهم المحلية ذات النزعة المضاربية، السيولة المتجهة للأسواق المالية المحلية خلال أولى جلسات الأسبوع أمس، بينما اتجه مستثمرو الأسواق في التعامل على تلك النوعية من الأسهم من خلال أنظمة «الشراء بالهامش» استكمالاً لتعاملات الجلسات الماضية.

وتجاوزت قيمة السيولة، التي شهدتها جلسة أمس في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، نحو 1.3 مليار درهم، بعدما تداول مستثمرو الأسهم المحلية أكثر من 1.1 مليار سهم عبر اتمام 10612 صفقة.

وأغلقت مؤشرات الأسواق المالية في دبي وأبوظبي بالمنطقة الحمراء، حيث سجل مؤشر دبي المالي تراجعاً بنسبة 1.13% بعدما تخلى المؤشر، عن مستوى الدعم 3700 نقطة الذي تجاوزه خلال جلسات الأسبوع الماضي، مستقراً عند مستوى 3678 نقطة فاقداً 39 نقطة، فيما بلغت نسبة انخفاض مؤشر سوق أبوظبي 0.14%، مسجلاً عند نهاية الجلسة مستوى 4674 نقطة.

وتماسكت المؤشرات المالية المحلية أمام عمليات جني الأرباح، بعدما تركزت تعاملات المستثمرين على أسهم المضاربات، مستفيدة من أسعارها التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، فيما نجحت السيولة المتدفقة على أسهم شركات القطاع العقاري في دعم الأسواق.