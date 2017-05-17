محمـد بن راشد يأمر بدمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي في كيان واحد

دبي (وام)
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج «نادي الشباب العربي الرياضي»، و«نادي دبي الثقافي الرياضي» مع «النادي الأهلي الرياضي» في كيان واحد يحمل اسم «نادي شباب الأهلي - دبي» برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويعاونه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، كنائب أول للرئيس، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كنائب ثانٍ، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم قرار من سمو رئيس النادي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الهدف من قرار الدمج، هو تعزيز المسيرة الرياضية، ودعم فرص كرة القدم الإماراتية التي يجب دعمها بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في المحافل كافة، وضمن أكبر البطولات.
وقال سموه: «نسعى لبناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً».
وتضمن القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يعمل به على الفور اعتباراً من تاريخ صدوره، نقل الحقوق كافة، المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية المكتسبة، وإجمالي المخصصات المالية السنوية الممنوحة من حكومة دبي للأندية الثلاثة إلى «نادي شباب الأهلي-دبي»، وتقييدها جميعاً باسمه، كما وجّه سموه بأن يكون الموقع الحالي لنادي دبي الثقافي الرياضي ومنشآته كافة، هو المقر الرئيس لإدارة «نادي شباب الأهلي-دبي»، والعمل على تطوير منشآته وملاعبه ومرافقه لضمان جاهزيتها للاستخدام في المنافسات والتدريبات كافة، والبرامج الفنية والرياضية والثقافية طبقاً للمواصفات والمعايير القارية والدولية. كما شمل القرار تشكيل لجنة عليا لتنفيذ عملية الدمج برئاسة سعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعضوية كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأحمد بن حميدان، وعبداللطيف الصايغ، على أن تتمتع اللجنة بالصلاحيات كافة اللازمة، مع توليها الإشراف على اختيار فرق العمل التنفيذية، وتحديد اختصاصاتها ومهام عملها ومتابعتها، وإصدار القرارات، واعتماد اللوائح والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرار، وتكون اللجنة تابعة لسمو رئيس النادي. ... المزيد