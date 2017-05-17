محمـد بن راشد يأمر بدمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي في كيان واحد

دبي (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج «نادي الشباب العربي الرياضي»، و«نادي دبي الثقافي الرياضي» مع «النادي الأهلي الرياضي» في كيان واحد يحمل اسم «نادي شباب الأهلي - دبي» برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويعاونه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، كنائب أول للرئيس، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كنائب ثانٍ، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم قرار من سمو رئيس النادي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الهدف من قرار الدمج، هو تعزيز المسيرة الرياضية، ودعم فرص كرة القدم الإماراتية التي يجب دعمها بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في المحافل كافة، وضمن أكبر البطولات.

وقال سموه: «نسعى لبناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً».