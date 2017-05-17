ترميم «مسرح الشيخ خليفة» في باريس يدخل مراحله الأخيرة

إيمان محمد (أبوظبي)

بعد أكثر من 100 عام على إغلاقه، اقترب المسرح الإمبراطوري في قصر فونتينبلو في باريس من فتح أبوابه أمام الجمهور، مع كشف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أمس، انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال ترميم المسرح الشهر القادم. ويحمل المسرح الآن اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كبادرة شكر وعرفان من الجمهورية الفرنسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعيها الكبيرة في إعادة الروح لهذا المعلم القيّم، وصون جزء متأصل في التاريخ الفرنسي، وحفظه من الاندثار.

وتأتي خطة الأعمال الترميمية لـ«مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» في قصر فونتينبلو ضمن التعاون الثقافي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية منذ عام 2007، والذي يتضمن إنشاء متحف اللوفر أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات، وينبثق أيضاً من الاهتمام الذي تولّيه الدولة لرعاية التراث وصون الموروث الثقافي والمحافظة عليه في العالم.

وساهمت أولى مراحل أشغال الترميم في تجديد هيكل وبنية المسرح، والذي شمل ترميم زخارفه وتصاميمه الداخلية وصيانة أثاثه العتيق، لإعادة بريقه الملكي كما كان. وتبدأ المرحلة الثانية لإتمام هذه المهمة في يونيو القادم. وسيفتتح المشروع بشكل نهائي للجمهور في ربيع 2019، ليروي تاريخ القصر الغني، ويعرّف زوّاره بالبراعة المعمارية الراقية التي صمّمها هيكتور لفويل للعائلة الفرنسية الحاكمة ما بين 1853 و1856.

التعاون الثقافي