ترميم «مسرح الشيخ خليفة» في باريس يدخل مراحله الأخيرة

إيمان محمد (أبوظبي)
بعد أكثر من 100 عام على إغلاقه، اقترب المسرح الإمبراطوري في قصر فونتينبلو في باريس من فتح أبوابه أمام الجمهور، مع كشف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أمس، انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال ترميم المسرح الشهر القادم. ويحمل المسرح الآن اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كبادرة شكر وعرفان من الجمهورية الفرنسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعيها الكبيرة في إعادة الروح لهذا المعلم القيّم، وصون جزء متأصل في التاريخ الفرنسي، وحفظه من الاندثار.
وتأتي خطة الأعمال الترميمية لـ«مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» في قصر فونتينبلو ضمن التعاون الثقافي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية منذ عام 2007، والذي يتضمن إنشاء متحف اللوفر أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات، وينبثق أيضاً من الاهتمام الذي تولّيه الدولة لرعاية التراث وصون الموروث الثقافي والمحافظة عليه في العالم.
وساهمت أولى مراحل أشغال الترميم في تجديد هيكل وبنية المسرح، والذي شمل ترميم زخارفه وتصاميمه الداخلية وصيانة أثاثه العتيق، لإعادة بريقه الملكي كما كان. وتبدأ المرحلة الثانية لإتمام هذه المهمة في يونيو القادم. وسيفتتح المشروع بشكل نهائي للجمهور في ربيع 2019، ليروي تاريخ القصر الغني، ويعرّف زوّاره بالبراعة المعمارية الراقية التي صمّمها هيكتور لفويل للعائلة الفرنسية الحاكمة ما بين 1853 و1856.
التعاون الثقافي
وسيمثّل «مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» عند افتتاحه صرحاً استثنائياً يمزج ما بين روعة الفنون الزخرفية والأدائية التي اتسمت بها الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن التاسع عشر، كما أنه ثمرة التعاون الثقافي بين الدولتين في مجال حفظ التراث. وقال سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «لطالما كان التُّراثُ الثقافي جُزءاً لا يتجزأ مِن اهتمامات وأولَوياتِ دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتضح في الجهود المستمرة لصون المواقع التاريخية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة والمحافظة عليها للأجيال القادمة. وإن التزامنا لضمان حماية الموروث الثقافي، يشكل قاسماً مشتركاً بيننا وبين الجمهورية الفرنسية، المتضمن في سياق التعاون الثقافي بين البلدين، والذي من خلاله تمكنّا من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال الإنساني. وتشهد عملية ترميم (مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان) على إيمان دولتنا العميق بأهمية التراث الثقافي، ليس في المنطقة فحسب، بل على الصعيد العالمي، لكونه مرآة الحضارة الإنسانية وتاريخها، ويساعد صونه على بناء المجتمعات، وتنمية هويتها وربط ماضيها بحاضرها ومستقبلها». ... المزيد