«إي مارين» توفر بنية اتصالات ذات سرعة عالية في جزر القمر

دبي (الاتحاد)
أعلنت «إي مارين»، المزود لحلول الكابلات البحرية في الشرق الأوسط ومقرها دبي، أمس أنها أتمت بنجاح تنفيذ مشروع أفاسا لنظام كابلات البحرية الذي يمتد بطول 260 كيلومترا في جزر القمر بالتعاون مع شركة هاواوي مارين للشبكات البحرية المحدودة، في إطار عملية توفير بنية اتصالات تحتية متفوقة تتميز بسعة فائقة وسرعات عالية في جزر القمر، بحسب بيان أمس.
ويتضمن المشرع مد وتثبيت اثنين من الكابلات البحرية، يربط الأول ما بين جزيرة مايوت ومدينة موتسامودو، أما الثاني فيربط ما بين العاصمة موروني وقرية تشينديني في جزيرة القمر الكبرى. كانت شركة «جزر القمر للاتصالات» هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع في كل من موروني وتشينديني وموتسامودو، أما في مايوت فكانت شركة « STOI» للاتصالات.
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وقال تشانغ هونغ مدير مشروع هواوي مارين «سعداء بتعاوننا مع «إي مارين» للعمل على هذا المشروع. بفضل الكفاءة والخبرة المتقدمة لفريق عمل«إي مارين»، ضَمِنَ لنا تركيب ناجح وساعدنا على تحسين خدمة العملاء لدينا».