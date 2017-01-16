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بقيمة 80 مليون درهم

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «الخالدية الدولية للملاحة»
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تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «موانئ أبوظبي» اتفاقية مساطحة مع شركة «الخالدية الدولية للملاحة» التابعة لمجموعة الإمارات للأعمال، لإنشاء مستودع للخدمات اللوجستية باستثمار إجمالي قدره 80 مليون درهم ضمن منطقة التجارة والخدمات اللوجستية في مدينة خليفة الصناعية.

وقع الاتفاقية محمد عبد الجليل البلوكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للأعمال؛ ومانع محمد سعيد الملا، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية.

يقع المشروع في «منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة»، والتي تعد منصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القطاعات التجارية واللوجستية والصناعية في المنطقة، وسيتم تطوير المستودع على قطعة أرض مساحتها 47,081.4 متر مربع بسعة إجمالية تستوعب نحو 33,318 لوح تخزين، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في الربع الثاني من عام 2018.

وقال مانع محمد سعيد الملا إن مجمعات مدينة خليفة الصناعية المتكاملة توفر للمستأجرين عدداً من المزايا التي تعزز كفاءة سلاسل التوريد في المنطقة الحرة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية مع الخالدية الدولية للملاحة والتي تمد العملاء بخدمات لوجستية، ستوفر لهم فوائد عديدة من حيث تكاليف النقل والتخزين وتعزيز كفاءة وسهولة عمليات التوزيع.

ودعا الملا الشركات العالمية والإقليمية للاستفادة من الموقع اللوجستي المتميز والمزايا الفريدة والخدمات المتكاملة التي تقدمها «منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة» للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن حضور الشركات الأجنبية فيها يسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية منتجاتها وصناعاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكينها من توسيع عملياتها التجارية في أسواق المنطقة والعالم، لا سيما أن «منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة» أصبحت تشكل اليوم نافذة عالمية بارزة للتجارة الاستثمارات. ... المزيد
     
 

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