«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع «إنجي» الفرنسية

دبي (الاتحاد)

بحث سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬للهيئة، ‬ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎﻥ ‬أربولا، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لشركة «‬إنجي» (‬ENGIE) ‬تعزيز ‬التعاون وتبادل ‬أفضل ‬التجارب ‬والممارسات ‬العالمية ‬والمستجدات ‬في ‬قطاع ‬الطاقة.

رحب سعيد محمد الطاير بالوفد، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك، مستعرضاً أهم البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها الهيئة لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر في إمارة دبي، وإنشاءها لبنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

من ناحيته، استعرض وفد شركة «إنجي» الفرنسية‏‭ ‬آخر ‬الحلول ‬والتقنيات ‬التي ‬تطرحها ‬الشركة ‬في ‬مجال ‬إنتاج ‬الطاقة ‬التقليدية ‬والمتجددة، ‬وتطوير ‬الحلول ‬الذكية ‬والمستدامة ‬التي ‬تساهم ‬في ‬تعزيز ‬اقتصاد ‬منخفض ‬الكربون، ‬معرباً ‬عن ‬اهتمامه ‬في ‬المشاركة ‬بمشروعات ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬وتبادل ‬الخبرات ‬والمعلومات ‬والتقنيات ‬والمساهمة ‬في ‬تحقيق ‬النمو ‬المستدام ‬لإمارة ‬دبي.