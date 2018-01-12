الشربتلي يخطف الأضواء في «تأهيلي» الجائزة الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)
سيطر الفارس السعودي عبد الله الشربتلي على الجولة الرئيسة وجولة التمايز في الشوط التأهيلي الثاني للجائزة الكبرى لقفز الحواجز في بطولة الشراع الدولية للفروسية، وقدم فيه الشربتلي استعراضا ًمن الطراز العالمي المثير بصحبة جواده «كريزي كويك»، في ختام فعاليات منافسات اليوم الثاني أمس الأول للبطولة التي تجري فعالياتها بمنتجع الفرسان بأبوظبي، وتختتم اليوم.
وأقيمت خلال فعاليات اليوم الثاني ثلاثة أشواط جميعها من فئة الأربع نجوم، شوطان بمواصفات المرحلتين على حواجز 125 سم، و145 سم، والثالث بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 150 سم، وهو الشوط التأهيلي الثاني للجائزة الكبرى.
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وفاز الفارس الهولندي هينك فا دو بول على صهوة جواده «لوويمان زد» بكأس شوط المرحلتين برعاية السكب للفروسية، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وشارك فيه 50 فارسا وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية دون خطأ 22 منهم، وأكمل المرحلة الثانية في الزمن الأفضل الفارس الهولندي هينك على صهوة جواده «لوويمان زد» في 21:45 ثانية، ولم تكن الفارسة الدنماركية تينا لوند بعيدة عن منصة التتويج التي اعتلتها، وتسلمت جائزة المركز الثاني بصحبة الفرس «باييس هوتيير»، بعد أن أكملت معها المرحلة الثانية في 21.82 ثانية وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع الفرس «زد سفن قمر» وأنهت معها المرحلة الثانية في 21:99 ثانية، وأظهرت أزمنة الفرسان في المراكز الثلاثة الأولى قوة التنافس وحجم التحدي بينهم على مركز الصدارة حيث لم يتعد الفارق الزمني بينهم سوى أجزاء من الثانية، توّج الفائزين سكندر شريف عن السكب للفروسية.
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وتختتم اليوم فعاليات المهرجان وتقام فيه ثلاثة أشواط من فئة الأربع نجوم خلال فترتين صباحية ومسائية، الأول من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز 125 سم، والثاني بنفس المواصفات على حواجز 145 سم، وتختتم بشوط الجائزة الكبرى للبطولة بمواصفات الجولتين وتصميم مسارهما بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 150 و160 سم، ويتضمن شوط الجائزة الكبرى وهو جولة تأهيلية لبطولة العالم للفروسية 2018 في تريون بأميركا، وهي إحدى العوامل المحفزة بقوة لمشاركة أفضل الفرسان في البطولات الدولية من فئتي 4 و5 نجوم، ويتطلب التأهل عبرهما 4 نقاط جزاء لفئة الأربع نجوم، و8 نقاط جزاء لفئة الخمس نجوم.