الشربتلي يخطف الأضواء في «تأهيلي» الجائزة الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)

سيطر الفارس السعودي عبد الله الشربتلي على الجولة الرئيسة وجولة التمايز في الشوط التأهيلي الثاني للجائزة الكبرى لقفز الحواجز في بطولة الشراع الدولية للفروسية، وقدم فيه الشربتلي استعراضا ًمن الطراز العالمي المثير بصحبة جواده «كريزي كويك»، في ختام فعاليات منافسات اليوم الثاني أمس الأول للبطولة التي تجري فعالياتها بمنتجع الفرسان بأبوظبي، وتختتم اليوم.

وأقيمت خلال فعاليات اليوم الثاني ثلاثة أشواط جميعها من فئة الأربع نجوم، شوطان بمواصفات المرحلتين على حواجز 125 سم، و145 سم، والثالث بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 150 سم، وهو الشوط التأهيلي الثاني للجائزة الكبرى.

وكان الفارس السعودي الشربتلي قد تألق في الشوط التأهيلي الثاني برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبذات مواصفات التأهيلي الأول مع جولة للتمايز، ولكن بزيادة 5 سنتمترات في الارتفاع، حيث بلغ 150 سم، وشارك فيه 38 فارسا وفارسة، 6 فرسان فقط عبروا الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس والتحدي في جولة التمايز، وجميعهم أكملها دون خطأ أيضاً ليصبح الزمن الحكم الفصل بين نتائج الفرسان، وقدم الشربتلي الاستعراض الأروع في الجولة الرئيسة وجولة التمايز التي أكملها في زمن سريع بلغ 36:73 ثانية وتربع على الصدارة، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس البلجيكي بيتر كليمنس، وأنهى التمايز على صهوة الجواد «كورولي» في 37:88 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس السعودي رمزي الدهامي بالجواد «تيد»، وأنهى التمايز في زمن بلغ (38.41) ثانية، توّج الفائزين أحمد القبيسي مدير التواصل والتسويق في مجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز الفارس الهولندي هينك فا دو بول على صهوة جواده «لوويمان زد» بكأس شوط المرحلتين برعاية السكب للفروسية، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وشارك فيه 50 فارسا وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية دون خطأ 22 منهم، وأكمل المرحلة الثانية في الزمن الأفضل الفارس الهولندي هينك على صهوة جواده «لوويمان زد» في 21:45 ثانية، ولم تكن الفارسة الدنماركية تينا لوند بعيدة عن منصة التتويج التي اعتلتها، وتسلمت جائزة المركز الثاني بصحبة الفرس «باييس هوتيير»، بعد أن أكملت معها المرحلة الثانية في 21.82 ثانية وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع الفرس «زد سفن قمر» وأنهت معها المرحلة الثانية في 21:99 ثانية، وأظهرت أزمنة الفرسان في المراكز الثلاثة الأولى قوة التنافس وحجم التحدي بينهم على مركز الصدارة حيث لم يتعد الفارق الزمني بينهم سوى أجزاء من الثانية، توّج الفائزين سكندر شريف عن السكب للفروسية.

وتوّج الفارس الألماني فيليب فايسهاوت على صهوة الجواد «بيلو هوريزونت»، بكأس الشوط الثاني الذي جاء من مرحلتين صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وبرعاية إسطبلات الشراع، وشارك في الشوط 54 فارسا وفارسة، أكمل المرحلة الثانية دون خطأ 14 منهم، ونجح الفارس فايسهاوت في إكمال المرحلة الثانية في 30:62 ثانية، متفوقا على الفارس السويدي هينريك فون إكيرمان على صهوة الجواد «آرتيست دو لا أبايي» وبعد أن أنهى المرحلة الثانية في 31:47 ثانية،، ونال به الصدارة المؤقتة ليتراجع منها إلى المركز الثاني المشترك مع الفارس السعودي خالد عبد الرحمن المبطي والفرس «دونا إفيتا» وأنهى المرحلة الثانية في نفس توقيت الفارس السويدي هينريك فنال المبطي جائزة المركز الثاني مشترك، وقام بتتوّج الفائزين عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

وتختتم اليوم فعاليات المهرجان وتقام فيه ثلاثة أشواط من فئة الأربع نجوم خلال فترتين صباحية ومسائية، الأول من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز 125 سم، والثاني بنفس المواصفات على حواجز 145 سم، وتختتم بشوط الجائزة الكبرى للبطولة بمواصفات الجولتين وتصميم مسارهما بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 150 و160 سم، ويتضمن شوط الجائزة الكبرى وهو جولة تأهيلية لبطولة العالم للفروسية 2018 في تريون بأميركا، وهي إحدى العوامل المحفزة بقوة لمشاركة أفضل الفرسان في البطولات الدولية من فئتي 4 و5 نجوم، ويتطلب التأهل عبرهما 4 نقاط جزاء لفئة الأربع نجوم، و8 نقاط جزاء لفئة الخمس نجوم.