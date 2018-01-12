«ذي نيو مهراجا» يهزم الأقوياء في «شادويل»

محمد حسن (دبي)

توج «ذي نيو مهراجا» بلقب الشوط الثالث والرئيس على لقب سباق مزارع شادويل، ضمن حفل السباق السادس لمضمار جبل علي الذي أقيم مساء أمس، بالمضمار الأصفر، وتألف من 6 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة.

وهزم «ذي نيو مهراجا» لعائلة كابور، بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة تاج اوشي الأقوياء وحقق الفوز في الشوط الذي خصص للخيول المهجنة لمسافة 1000 متر، البالغ جائزته 110 آلاف درهم، من أول مشاركة له، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:01:05 دقيقة متفوقاً بفارق ثلاثة أرباع طول عن «وقاد» بإشراف راشد بورسلي وبقيادة جيمي كوين.

وتوج الجواد «بوا دي بولون» لأحمد غليطة المهيري، بإشراف سالم بن غدير (ثنائية) وبقيادة زافير زياني، بلقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، على لقب بنك دبي التجاري البالغ جائزته 85 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:50:17 دقيقة، متفوقاً بفارق 5 أطوال عن «أو كوور» بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن.

وانتزع «انتولد سيكرت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير وبقيادة رويستون فرينش، لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب سباق شركة الشعفار للاستثمار البالغ جائزته 75 ألف درهم.