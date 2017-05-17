سيد الحجار (أبوظبي)

دشن معالي محمد ظاعن الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطني، برجي «باهين» و«مرافد» بمشروع «نجمة الريم» في جزيرة الريم، واللذين باشرت تطويرهما شركة الوفاق للتمويل، التابعة للبنك، بقيمة استثمارات تقدر بنحو 600 مليون درهم، حيث يوفر البرجان 400 وحدة سكنية جديدة.

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، في تصريحات للصحفيين أمس، إن شركة الوفاق افتتحت منذ عام 2013 برج الوفاق في الريم باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون درهم، حيث يوفر نحو 260 وحدة سكنية مشغولة بالكامل.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك حالياً تطوير 4 أبراج جديدة تضيف نحو 1000 وحدة سكنية بمشروع «شمس أبوظبي» في الريم، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 1.7 مليار درهم، إضافة إلى نحو مليار درهم قيمة الأراضي للأبراج الأربعة، ليصل بذلك إجمالي استثمارات الشركة في 7 مشاريع عقارية بجزيرة الريم لنحو 3.65 مليار درهم.

وتوقع عابدين إنجاز الأبراج الأربعة الجديدة خلال عامين ونصف العلم، حيث انتهت الشركة مؤخراً من أعمال حفر الأساسات، موضحاً أن الوحدات السكنية الجديدة سيتم طرحها للإيجار، ما يرفع إجمالي محفظة الشركة من العقارات بالريم لنحو 1700 وحدة سكنية.