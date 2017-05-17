5 مليارات درهم قيمة تجارة دبي للعطور ومواد التجميل في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة تجارة دبي بالعطور ومواد التجميل في الربع الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات درهم، توزعت إلى واردات بقيمة 3 مليارات درهم والصادرات وإعادة التصدير بقيمة 2 مليار درهم، فيما بلغت كمية التجارة بهذه البضائع خلال الفترة نفسها 202 ألف طن، توزعت إلى كمية الواردات97 ألف طن وكمية الصادرات وإعادة التصدير 105 آلاف طن.

وكانت قيمة هذه التجارة في عام 2016 بلغت نحو 21 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بقيمة التجارة بهذه البضائع في عام 2012، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي بالعطور ومواد التجميل خلال 2016 نحو 755 ألف طن بنمو يبلغ 17% مقارنة بكمية البضائع بتجارة العطور ومواد التجميل في 2012.

ونظمت جمارك دبي ورشة عمل حول تجارة دبي الخارجية بقطاع العطور ومواد التجميل لعام 2016 للشركات العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في معرض (عالم الجمال والصحة 2017) الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات المعارض.

وقدمت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي لمتخذي القرار والشركات العالمية المشاركة في معرض عالم الجمال والصحة 2017) عرضا حول تجارة دبي الخارجية لقطاع العطور ومواد التجميل، وأوضحت أن فرنسا هي الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة العطور ومواد التجميل بقيمة بلغت نحو 3 مليارات درهم في عام 2016 تليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 2 مليار درهم ثم السعودية بقيمة 1.4 مليار درهم وإيطاليا بقيمة 1.2 مليار درهم وبريطانيا بقيمة 1مليار درهم.

وأوضحت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي أن العطور تتصدر تجارة دبي الخارجية في قطاع العطور ومواد التجميل، بقيمة بلغت في 2016 نحو 6.2 مليار درهم ثم مرطبات البشرة بقيمة 4.3 مليار درهم ومستحضرات تجميل العيون والشفاه، بقيمة 1.4 مليار درهم، ومزيل العرق 1 مليار درهم، وشامبو 733 مليون درهم.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي «نحرص في جمارك دبي على دعم المعارض الدولية المقامة من خلال إطلاع الشركات و التجار المشاركين في هذه المعارض على أحدث البيانات الإحصائية لتجارة دبي الخارجية في قطاعاتهم التجارية، لتمكينهم من التعرف إلى قيمة التجارة في تلك القطاعات وحجم الفرص المتاحة أمامهم لتطوير أعمالهم التجارية عبر الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة لتجارتهم واستثماراتهم، حيث تقدم جمارك دبي للتجار والشركات أفضل الخدمات و التسهيلات التجارية والجمركية، وتعمل الدائرة على اختصار الوقت والجهد اللازم لتخليص شحناتهم التجارية، ما يمكنهم من تعزيز العائد التجاري لعملياتهم».