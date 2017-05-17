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خلال استقبال وفد رجال الأعمال الهنود

«الاقتصاد» تبحث مع اتحاد الصناعات الهندي تعزيز التعاون
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تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعميق روابط التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة مع جمهورية الهند، كما ناقش معاليه أبرز المجالات المرشحة لإقامة شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الرؤية التنموية المستقبلية للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفدا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الهندي برئاسة شوبانا كامينيني، رئيسة اتحاد الصناعات الهندية.

حضر اللقاء جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وأحمد الفلاحي الملحق التجاري للدولة لدى الهند، كما شارك في اللقاء نفديب سينج سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

تناول اللقاء التأكيد على الرغبة المشتركة في تعميق أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل على استكشاف فرص جديدة لإقامة شراكات تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري القائم وتدفع علاقات التعاون إلى مزيد من المستويات المتقدمة.

أكد معالي وزير الاقتصاد، تميز علاقات الشراكة التي تجمع الإمارات والهند والقائمة على جذور تاريخية متينة ورغبة مشتركة من الجانبين في مواصلة العمل على تنويع مجالات التعاون بمختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، والتي أكدتها الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، خاصة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إلى الهند في شهر يناير الماضي، والتي أتاحت فرصاً حقيقية لتوطيد الروابط بين البلدين وبحث العديد من مجالات التعاون الحيوية. ... المزيد
     
 

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