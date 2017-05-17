«الاقتصاد» تبحث مع اتحاد الصناعات الهندي تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعميق روابط التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة مع جمهورية الهند، كما ناقش معاليه أبرز المجالات المرشحة لإقامة شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الرؤية التنموية المستقبلية للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفدا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الهندي برئاسة شوبانا كامينيني، رئيسة اتحاد الصناعات الهندية.

حضر اللقاء جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وأحمد الفلاحي الملحق التجاري للدولة لدى الهند، كما شارك في اللقاء نفديب سينج سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

تناول اللقاء التأكيد على الرغبة المشتركة في تعميق أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل على استكشاف فرص جديدة لإقامة شراكات تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري القائم وتدفع علاقات التعاون إلى مزيد من المستويات المتقدمة.