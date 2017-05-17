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تشارك في معرض «ايمكس فرانكفورت» من خلال «السياحة والثقافة»

أبوظبي تستقطب 3 ملايين زائر لأنشطة الأعمال سنوياً بحلول 2021
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تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، عن أن قطاع السياحة في أبوظبي سجل أداء قوياً من ناحية عدد زوار الإمارة خلال عام 2016. واستقبلت أبوظبي 2.2 مليون زائر لسياحة الأعمال، وتخطط الهيئة لرفع هذا العدد إلى 3 ملايين زائر بحلول عام 2021.

يشارك «مكتب أبوظبي للمؤتمرات» التابع لـ«الهيئة» بوفد يمثل قطاع السياحة بالإمارة في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات «ايمكس فرانكفورت 2017» الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو، ويستقطب ما يزيد على 10 آلاف من العارضين والمسؤولين وأقطاب هذا القطاع.

وتضع «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» سياحة الأعمال ضمن روافد النمو الأساسية في استراتيجية التنمية السياحية في أبوظبي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة لتبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2021، وتحقيق نمو قدره 7% في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتعتبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، مثل «ايمكس فرانكفورت» محوراً رئيساً في جهود «الهيئة» لتحقيق هذه الأهداف.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»: «نسعى خلال معرض (ايمكس فرانكفورت)، بالتعاون مع شركائنا لتأكيد الدعم الذي توفره أبوظبي لهذا القطاع وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لفعاليات وأنشطة الأعمال. وتمتلك أبوظبي موارد وبنية تحتية عالمية المستوى، مثل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي تعكس الفرص والإمكانات المتنوعة المتاحة لقطاع المعارض والمؤتمرات في الإمارة». ... المزيد
     
 

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