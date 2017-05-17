«الطيران المدني»: تطبيق المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي 7 ديسمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد أحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني أن تطبيق المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي سيبدأ في 7 ديسمبر من العام الجاري. وشدد خلال لقاء صحفي أمس على أن هدف المشروع هو زيادة القدرة الاستيعابية للحركة الجوية بنسبة تتراوح بين 20 و30%، لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة حتى عام 2020.

وأوضح أن من أهداف المشروع تحسين مناولة الحركة الجوية وزيادة المرونة لمسارات الهبوط والإقلاع، وتقليص المسافات، والحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة. وأضاف: «بعد ذلك، سندخل في خطة شمولية تشمل إعادة هيكلة المجال الجوي لاستيعاب الحركة الجوية حتى عام 2040». واستعداداً لتطبيق المشروع، قال الجلاف: «قمنا بجولات تجريبية لتطبيق المشروع في عدد من دول الخليج، إضافة إلى بدء جولة تجريبية ستستمر 4 أسابيع داخل الدولة لتجربة عمليات التشغيل مع مقدمي الملاحة الجوية في مطارات الدولة».

وفيما يتعلق بالمشروع الإقليمي الخليجي الذي يسعى إلى دراسة المجال الجوي العلوي لدول مجلس التعاون، أكد الجلاف أنه سيتم الانتهاء من دراسة المشروع في يوليو المقبل، حيث سيتم الخروج بـ35 توصية يتم تنفيذها في مرحلة لاحقة.

وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين الأنظمة وتسهيل الإجراءات وتحديثها وتوفير تشريعات موحدة بين دول الخليج.

وأضاف أن المقترح الإماراتي لإنشاء وكالة مشتركة على مستوى دول التعاون تعنى بتسهيل عمليات الملاحة الجوية في المنطقة، لاقى قبولاً كبيراً وسيتم إدراجه من التوصيات الرئيسة التي ستخرج من الدراسة لتكون هذه الوكالة عند إنشائها المسؤولة عن إدارة مخرجات هذه التوصيات. وكان المشروع الخليجي بدأ عام 2015 بمشاركة دول مجلس التعاون، حيث تم عقد الكثير من ورش العمل التي تضم الشركاء من ناقلات وطنية وخليجية، بهدف زيادة كفاءة عمليات الملاحة الجوية على مستوى دول التعاون.

وفيما يتعلق بالتوطين، أشار الجلاف إلى أن نسبة التوطين في مجال المراقبة الجوية وصل إلى 27%، في وقت يوجد حالياً تحت التدريب 14 متدرباً في مجال المراقبة الجوية، وسيتم تعيين 6 متدربين جدد. وقال الجلاف، إنه سيتم الإعلان عن برنامج توطين مهندسي الملاحة الجوية العام الجاري لزيادة نسبة التوطين وإعداد كوادر وطنية مؤهلة في القطاع. وبرنامج توطين المراقبة الجوية مستمر بلا توقف منذ بدايته عام 1998، مستهدفاً تدريب وتأهيل المراقبين للحصول على الرخصة الدولية للمراقبة الجوية من هيئة الطيران المدني المحلية ومنظمة الطيران المدني الدولية.