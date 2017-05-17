غداً.. انطلاق التخفيضات الكبرى بمشاركة 1000 محل في دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الخميس مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لقطاع التجزئة في دبي بمشاركة أكثر من 1000 محل تجاري تعرض بضائع مختلفة لحوالي 250 علامة تجارية عالمية تحت قائمة تخفيضات تتراوح بين 30 و90%، في حدث هو الأول من نوعه خلال موسم الربيع، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ويمكن لهواة التسوّق ومحبي اقتناء العلامات العالمية الراقية، وكذلك للعائلات التي تستعد لشراء مستلزمات الأعياد أو للسفر، سواء من المواطنين أو المقيمين أو السيّاح، أن تحصل على بضائع من أجود الأنواع وبأفضل الأسعار، سواء من الملابس والأحذية أو من الحقائب والإكسسوارات والساعات والعطور أو الأدوات المنزلية والمفروشات وغيرها، وشراء ما تحتاجه مع نسبة توفير عالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، يوم غدٍ (الخميس) وبعد غدٍ (الجمعة) ويوم السبت المقبل 20 مايو 2017.

وتجتاح التنزيلات غالبية مراكز التسوّق في دبي، وتشارك فيها العديد من العلامات التجارية والتي تقدم تخفيضات هائلة تصل إلى 90% خلال هذه الأيام الثلاثة.

ويأتي اختيار هذا التوقيت لتنظيم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لإتاحة المجال أمام التجار، وكذلك المستهلكين لتحقيق استفادة مشتركة في الفترة التي تقع ما بين فصلي الربيع والصيف بما يمكن التجار من تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من البضائع والمنتجات لعلامات تجارية مختلفة، وكذلك تمكن المتسوقين من شراء ما يلزمهم بأسعار مميزة، كما أنه بإمكان الزوار التمتّع بالحصول على منتجات فاخرة تحمل أسماء علامات تجارية مرموقة بأسعار منافسة للغاية.