الشارقة (الاتحاد)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق في الثانية والنصف ظهر اليوم حفل سباقه الخامس وقبل الأخير في روزنامة سباقاته لهذا الموسم والذي يتألف من ستة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثالث وهو الرئيس في الحفل على لقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة، وتشارك في الحفل الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 280 ألف درهم، 96 خيلاً.

ويجتذب الشوط الرئيس خيول تصنيف (0 -65) لمسافة 1700 متر (شروط)، 16 خيلاً.

ويستهدف بطل المدربين دوج واتسون اللقب باثنين من خيوله القوية، «دينجراس ثوت» بقيادة سام هيتشكوت، و«بالاد سينجر» بقيادة بات دوبس، فالأول كان ثالثاً بميدان قبل أسبوع، والثاني كان فائزاً هنا قبل نحو شهر على مسافة أقل قليلاً.

كما يطمح في اللقب المدرب راشد بورسلي الذي يدفع أيضاً باثنين من خيوله هي «دبويز ثندر» بقيادة ليام تارنتال، و«موراي فيلد» بقيادة جيمي كوين، وكلاهما أكمل العدة لهذا السباق بنتائج جيدة في آخر مشاركتهما.