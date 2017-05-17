20% حسومات مباشرة على أسعار السيارات خلال شهر رمضان

يوسف العربي (دبي)

سارعت وكالات بيع السيارات في الدولة بطرح العروض الموسمية المخصصة لشهر رمضان على نحو مبكر وقبل أكثر من أسبوعين على بداية الشهر الفصيل، وذلك بهدف تنشيط المبيعات بالسوق المحلية.

وركزت العروض الرمضانية على تخفيض أسعار البيع بنسبة تتراوح بين 15% و20% من سعر السيارة، وذلك إما من خلال تحمل الوكيل للدفعة المقدمة أو الجزء الأكبر منها، أوعن طريق الخصم المباشر من سعر البيع مع إتمام عملية الشراء وفق الآلية المتبعة، كما جاءت العروض الرمضانية مصحوبة بمجموعة من المنافع الإضافية مثل التأمين المجاني للسنة الأولى، بعقود الصيانة المجانية وتمديد فترات الضمان.

وأكد مسؤولون بوكالات السيارات أن العروض الرمضانية على السيارات خلال العام الحالي تعد الأقوى على الإطلاق نتيجة تضافر عدة عوامل منها تصاعد وتيرة المنافسة مع استقرار الطلب بالقطاع، وارتفاع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار أمام باقي العملات الأجنبية الرئيسة ولا سيما «الين» و«اليورو»، ما أسهم ذلك في تقليص تكلفة استيراد معظم طرازات السيارات اليابانية والأوروبية.

وتوقعوا أن تسهم العروض القوية المقدمة في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وزيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال شهر رمضان الفضيل، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث يمثل الشهر الكريم موسماً سنوياً لتنشيط المبيعات بقطاع السيارات في الإمارات.