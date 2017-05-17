«أدنوك» تؤكد التزامها برعاية وتشجيع المواهب الشابة من المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حلقة شبابية ناقشت دور الثقافة المؤسسية التي تركز على الأداء في خلق فرص للتميز، وذلك بمشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجموعة أدنوك، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

أقيمت الحلقة الشبابية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، تماشياً مع مبادرة الحلقات الشبابية التي أطلقتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توفير منصة للشباب لعرض آرائهم حول القضايا الاجتماعية والسياسات، وتعزيز دور الشباب في المجتمع وإعداد قيادات شابة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يقوم جيل الشباب بدور كبير في صياغة الحاضر والمستقبل، وسررنا اليوم باستضافة حلقة شبابية في أدنوك لتعزيز التواصل مع أجيال المستقبل وتحفيزهم لتفعيل الطاقة الإيجابية والإبداع والتفاني، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم البنّاءة حول المواضيع والسياسات المهمة لهم، والتي تمكّنهم من المساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها».

وأكد معاليه، أن أدنوك تولي أهمية كبيرة لتطوير وتمكين كوادرها البشرية وخاصةً رعاية وتشجيع الكفاءات الشابة ودعم تطورهم المهني لتمكينهم من تحقيق النجاح والتميز ضمن ثقافة مؤسسية تركز على الارتقاء بالأداء لتحقيق التميز عبر توفير كل ما يعين على صقل مهاراتهم وإتاحة الفرص التي تدفعهم نحو استغلال كامل إمكاناتهم وقدراتهم، موضحاً معاليه بأن ثقافتنا المبنية على الانتماء والولاء وخدمة الوطن هي الدافع الأساسي للارتقاء بالأداء.