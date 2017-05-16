«فرقة الاحتياط» تقبض على ويزاردز

واشنطن (أ ف ب)

لحق بوسطن سلتيكس بكليفلاند كافالييزر حامل اللقب إلى نهائي المنطقة الشرقية، بعدما حسم سلسلته مع واشنطن ويزاردز 4-3، بالفوز عليه في المباراة السابعة الأخيرة 115-105، في الدور الثاني من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين بوسطن، الباحث عن لقبه الأول منذ 2008 والثامن عشر في تاريخه الأسطوري، بتأهله إلى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2012 حين خسر أمام ميامي هيت (3-4)، إلى لاعبي الاحتياط الذين تألقوا بشكل لافت، وعلى رأسهم الكندي كيلي أولينيك الذي سجل 26 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وكان لاعب الارتكاز البالغ 26 عاماً، والذي يدافع عن ألوان بوسطن منذ 2003، راضياً تماماً عن أفضل أداء له في الأدوار الإقصائية قائلاً: «كنا بحاجة إلى ذلك (المساهمة من الاحتياط). إنهم فريق قوي خضنا ضده سبع مباريات صعبة للغاية، وقادر على التسجيل. كنا بحاجة إلى مساعدة الأساسيين، إلى مساعدة ايزياه».

وكان ايزياه توماس أفضل لاعبي بوسطن بتسجيله 29 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وأضاف كل من آل هورفورد وجاي كراودر 15 و14 نقطة على التوالي، في لقاء برز فيه مجمل لاعبي الاحتياط عند أصحاب الأرض، حيث ساهموا بـ48 نقطة مقابل 5 فقط لاحتياطي واشنطن الذي فشل في بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 1979، حين وصل إلى نهائي الدوري وتنازل آنذاك عن اللقب بخسارته أمام سياتل سوبر سونيكس 1-4.

وخسر واشنطن المواجهة الحاسمة، رغم جهود نجمه برادلي بيل الذي سجل 38 نقطة دون أن يجنب فريقه الخروج من الدور الثاني للمرة الثالثة توالياً ما دفعه إلى القول «لا يهمني الأداء الذي قدمته إن كان جيداً أو سيئاً، النتيجة النهائية هي الأهم».