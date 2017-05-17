«شراع أبوظبي» يحصد 5 ميداليات في «دولية» أغادير

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق مدرسة الشراع لنادي أبوظبي للشراع واليخوت تفوقاً كبيراً في الدورة الثالثة لبطولة ولي العهد المغربي الدولية للشراع الحديث التي اختتمت قبل يومين في مدينة أغادير، وتمكن الفريق من حصد خمس ميداليات في فئة الأوبتمست، وسط مشاركة 90 بحاراً يمثلون 9 دول.

وتمكن أشبال الإمارات من التفوق والإنجاز في البطولة التي استمرت أربعة أيام، وظفر محمد سعيد المنصوري بذهبيتين وفضية في مختلف الفئات التي شارك من خلالها، فيما فاز عبد العزيز عبد الله الحمادي بفضية وبرونزية. أشرف على التدريب المدربة إيمان أنيسة صحراوي وهي واحدة من الأبطال القدامى في منافسات الشراع، وساهمت كثيراً في صقل خبرات الفريق وتطويره للأفضل.

من جهته، توجه أحمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشراع واليخوت، بالتهنئة إلى أبطال الإمارات بعد التألق والتفوق في المنافسة، والتمكن من حصد 5 ميداليات خلال الحدث الكبير، مؤكداً أن النتائج مؤشر إيجابي على أن مستقبل البحارة الإماراتيين سيكون أفضل، وأن هناك المزيد من التفوق والنتائج الإيجابية في القادم من المشاركات.

وعبر الرميثي عن الارتياح الكبير للنتائج التي تحققت من خلال دولية أغادير، وأكد أن مستوى الأبطال مطمئن من خلال التفوق وإحراز النتائج والمراكز الأولى في المنافسة، وقال: «الميداليات الخمسة إنجاز يحسب لأشبالنا في هذه المشاركة، خاصة أن الإنجاز جاء بمشاركة دول عديدة تسبقنا من ناحية الخبرة وسنين المشاركة، تفوق أبناؤنا في المشاركة أمر طبيعي، حيث إنهم يمتلكون السواعد الأفضل، وأيضاً الموهبة بالفطرة لأبناء البحر في الإمارات، كنا نهدف من خلال المشاركة إلى أن تكون مرحلة تحضيرية، وجاء تصميم المتسابقين لتحقيق الفوز لكي يجعل منها مشاركة مثمرة وحصاداً وافراً».

وأكد الرميثي أن النتائج ستكون مشجعة وإيجابية من أجل أن يقدم الفريق مستوى أفضل في المشاركات المقبلة، حيث تنتظر الفريق استحقاقات كثيرة ومشاركات دولية أبرزها في تايلاند وبلجيكا في الأشهر المقبلة، وقال: النتائج التي تحققت ستكون دافعاً كبيراً كي يحقق الفريق التفوق والإنجازات في المنافسات المقبلة، ودولية أغادير أيضاً كانت إعداداً مهماً وإكساباً للخبرة والتفوق للأبطال».

شارك الفريق في فئة الأوبتمست عبد العزيز عبد الله الحمادي، واليازية إبراهيم المنصوري، وسلامة محمد البشر، وضحى محمد البشر، ومحمد سعيد المنصوري، وتحت الإشراف للمدربة إيمان أنيسة، وأيضاً متابعة الإدارية خولة الحمادي.