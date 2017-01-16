1,3 مليون نزيل محلي في فنادق أبوظبي خلال 11 شهراً

رشا طبيلة (أبوظبي)
اعتلت السياحة الداخلية قائمة أكثر الأسواق مصدرة للنزلاء في فنادق أبوظبي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، حيث استقبلت 1,3 مليون نزيل بحصة 33%، وبنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
واستقبلت أبوظبي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي ما يزيد على 4 ملايين نزيل فندقي بنمو 8% مقارنة بـ 3,7 مليون نزيل في الفترة نفسها من عام 2015.
|
وضمت قائمة أول 25 سوقا رئيسا مصدرا للنزلاء لفنادق أبوظبي، معدلات نمو تتجاوز 20% خلال 11 شهراً، فالمغرب حققت أعلى معدل نمو بعدد النزلاء بواقع 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، يليها السودان بواقع 32%، ثم الأردن بواقع 28%، يليها الصين والفلبين بواقع 25% لكل منهما، ثم باكستان بواقع 24%، يليها فلسطين بواقع 20%. وحققت 169 منشأة فندقية بأبوظبي، والتي تضم 30,4 ألف غرفة فندقية، معدل 73% في الإشغال خلال 11 شهراً، وسجلت ليالي فندقية بواقع 10,9 مليون ليلة مقارنة مع 10,8 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 0,3%.
|
وفيما يتعلق بمتوسط أسعار الغرفة، فبلغت في 11 شهراً 394 درهماً لليلة، في حين بلغ معدل إقامة النزيل الفندقي 2.71 ليلة.