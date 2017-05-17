الشطرنج يشارك في «آسيوية الصالات»

دبي (الاتحاد)

تعرض الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لأول خسارة أمام الأوزبكي شهريار ممادروف، المصنف رقم 12 على العالم، في الجولة الرابعة من بطولة العالم للجائزة الكبرى المقامة حالياً في العاصمة الروسية موسكو، والتي يحتضنها مبنى التلغراف الشهير وتعد من أقوى البطولات العالمية، حيث يشارك فيها 18 لاعباً من النخبة على مستوى العالم.

كان سالم قد حقق تعادلين في أول جولتين أمام الروسيين الأستاذ الدولي الروسي ألكسندر جريتشوك ومواطنه الأستاذ الدولي سفيدلر بيتر، ثم فاز بأول مباراة على الأستاذ الدولي الكبير الروسي نيبومياتشي أيان.

ولا تزال أمام سالم الفرصة لكسب مزيد من النقاط في البطولة بعد أن وصل إلى النقطة الثانية، وحقق نتائج أفضل من الجولة الأولى في الشارقة التي حصد فيها 3.5 نقطة، وأمامه 5 جولات في البطولة التي تنتهي الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، عقد الجهاز الفني في اتحاد الشطرنج الاجتماع الدوري برئاسة عبدالله عبدالرحمن الحوار في مقر الاتحاد الجديد في منطقة مردف في دبي، بحضور جميع الأعضاء طارق محمد الخوري نائب رئيس الجهاز الفني، مسؤول المنتخبات الوطنية، ومهدي عبدالرحيم أبو الحسن مستشار الجهاز الفني، وسعيد يوسف شكري مسؤول المسابقات، وسعيد أحمد الخوري مسؤول الحكام. واعتمد الجهاز الفني في بداية الاجتماع، محضر الاجتماع السابق ومناقشة تقارير الحكام ونتائج بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات والمراحل السنية، كما ناقش الاجتماع تقرير طارق الخوري نائب رئيس الجهاز الفني، حول نتائج مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية للناشئين التي أقيمت في جمهورية أوزبكستان.

وأقر الاجتماع عدداً من التوصيات التي سيتم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها، في مقدمتها المشاركة في بطولات آسيا الصالات والألعاب القتالية والتي ستقام في جمهورية تركمانستان خلال الفترة 17-27 سبتمبر المقبل، كما أوصت الجهاز الفني بالمشاركة في بطولة العالم للناشئين والتي ستقام في البرازيل خلال الفترة 21-31 أغسطس المقبل. كما ناقش الاجتماع إقامة بطولات تصنيفية مغلقة للاعبي الفئات السنية، ومشاركة المنتخب الوطني الأول في مهرجان بيل. يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد في اجتماعه الأخير، المشاركة في بطولة آسيا الفردية للرجال المقررة في الصين من 11 إلى 22 مايو الجاري.