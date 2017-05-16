كيف تكتسب «قدرات عقلية خارقة»؟

أبوظبي (الاتحاد)

الكثير منا لديه طرق خاصة للتعامل والتعبير عما بداخلهم من مشاعر وعواطف، ولكن هناك تقنية جديدة تُعرف باسم «الرنين المغناطيسي الوظيفي لرصد نشاط المخ وقت حدوثه».

فهذه التقنية ستمكننا من أن نحصل على صورٍ للنشاط الذي يجري داخل المخ خلال ممارستنا حيلاً واستراتيجيات ذهنية، وهو ما سيتيح لنا الفرصة لتعلم كيفية التحكم - وبوعٍ - في مشاعرنا وأحاسيسنا والرغبات التي تجتاحنا، كما لو كنا نتحكم في مستوى الصوت في أي نظام صوتي مجسم وذلك وفقاً لموقع bbc العربية.

ومن خلال هذه التقنية والتدريب سيتسنى لك تعلم كيفية تعزيز قدرتك على التحكم في ذهنك وقدراتك العقلية، بشكلٍ مماثل لما يفعله لاعبو رفع الأثقال من تركيز في تدريباتهم على مجموعات بعينها من العضلات لتقوية قدراتها. كما يزيد ذلك من احتمال أن نشهد مستقبلاً ينطوي على إمكانيات جذابة ومحيرة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بالقدرة على تطوير قدراتنا العقلية إلى آفاقٍ أبعد كثيراً من تلك المتاحة لنا في الوقت الراهن.

وفي إطار هذه التجربة استلقى ثمانية أشخاص خضعوا للفحص تحت ماسحٍ ضوئي، بينما كانوا يتعرضون لمؤثرات تُشعرهم بحرارة موجعة على جلودهم. وقد عرض الباحثون أمام أفراد العينة لقطاتٍ لنيرانٍ افتراضية ترمز إلى النشاط الجاري في منطقة في الدماغ، تضطلع بدورٍ في عملية الإحساس بالألم، وتحمل اسم «القشرة الحزامية الأمامية».

وعبر إرشاد الذين يخضعون للتجربة إلى اتباع استراتيجيات وأساليب معرفية متنوعة، مثل «الشعور بالاقتراب من المنبه المثير للألم أو الابتعاد عنه» و«محاولة تصور فعالية هذا المؤثر على أنها قوية تارة أو ضعيفة تارة أخرى»، سرعان ما تعلم أفراد العينة كيفية التحكم في حجم النيران التي يرونها على الشاشة، وهو ما قاد بالتبعية - وبشكلٍ مباشر - إلى تغيير مستوى النشاط الكهربائي في المنطقة - التي تتعامل مع الآلام - في المخ.