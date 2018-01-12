«الفجيرة للشطرنج» يشيد بإنجاز السدراني

الفجيرة (الاتحاد)

أهدى الدكتور عبد الله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجلس الإدارة، فوز لاعب النادي والمنتخب عمار محمد علي السدراني بجائزة الإبداع الرياضي في دورتها التاسعة، وحصوله على المركز الثالث لفئة رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للدعم اللامحدود الذي ساهم بإحداث نقلة نوعية للاعبي النادي في الجوانب كافة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية في الفجيرة، لتوجيهاته بأن يحقق لاعبو النادي التفوق والمراكز الأولى في المشاركات كافة.

وأضاف: هذا الفوز جاء عبر طريق عمل دؤوب ومتواصل، وكذلك تطبيق الخطة الاستراتيجية للنادي التي تسعى للوصول بلاعبي النادي إلى منصات التتويج في المحافل المحلية والعالمية.

وثمن محمد عبد الله محمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإنجاز والتكريم الرائع والغالي بفوز السدراني بهذه الجائزة العالمية، وبارك للاعب وعائلته ولإمارة الفجيرة الحصول على هذا التكريم كونه أول لاعب ناشئ من الفجيرة يفوز بهذه الجائزة.

بدوره، توجه عبد العزيز العبدولي الأمين العام للنادي بالشكر لجميع الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين صوتوا للاعب وساهموا في حصوله على الجائزة الغالية.

وحصل السدراني على الجائزة، من خلال سجله الحافل بالانتصارات على المستوى المحلي والعربي والآسيوي والعالمي، وقد حصل على كأس رئيس الدولة للناشئين، كما حصل على لقب بطولة الإمارات الفردية أكثر من مرة، وكذلك على بطولة العرب والمركز الثاني في بطولة آسيا الغربية والمركز السابع في بطولة مدارس العالم، ويعتبر أصغر أستاذ دولي في اللعبة على مستوى الوطن العربي.