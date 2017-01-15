«ديوا» تستعرض ابتكاراتها في الطاقة المتجددة

دبي (الاتحاد)

تستعرض ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬أحدث ‬مشروعاتها ‬ومبادراتها ‬المبتكرة ‬في ‬مجال ‬الطاقة ‬المتجددة ‬خلال ‬مشاركتها ‬في ‬الدورة ‬العاشرة ‬من ‬القمة ‬العالمية ‬لطاقة ‬المستقبل، بحسب بيان أمس.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في القمة العالمية لطاقة المستقبل لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، والاطلاع على آخر المستجدات والحلول التقنية الخضراء، وتعزيز المعرفة والبحث والتطوير بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة. ويسعدنا أن نشارك تجاربنا وخبراتنا في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، واستعراض أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي ننفذها، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وأضاف: «نستعرض خلال مشاركتنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل، جهودنا في بناء وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ودعم أنشطة البحوث والتطوير، لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»‬.

وتسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء من خلال منصتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل، على أحدث تطورات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.