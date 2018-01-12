  • السبت 25 ربيع الآخر 1439هـ - 13 يناير 2018م

«كاف» يدشن بدايته مع تجربة الفيديو

«أفريقيا للمحليين» تنطلق بطموح مغربي للقب أول
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018

الرباط (أ ف ب)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين «شان 2018» التي يستضيفها المغرب حتى 4 فبراير وسط منافسة متوقعة بين البلد المضيف الباحث عن لقبه الأول، وساحل العاج والكاميرون ونيجيريا.

وتشكل البطولة التي تضم 16 منتخباً، فرصة للاعبين المحليين للظهور والسعي لحجز مكانهم في المنتخب الأول قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، أو لفت أنظار الأندية الأوروبية والعالمية. كما ستشهد البطولة التي تقام في الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأغادير، فرصة لتجربة أولى لتقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة تقام بإشراف الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف».

وكانت البطولة مقررة في كينيا قبل أن تسحب منها الاستضافة بسبب التأخر في الاستعدادات، وهي تشكل تحدياً بالنسبة إلى المغرب الطامح إلى استضافة مونديال عام 2026، حيث يتنافس مع ترشيح ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء المباراة الافتتاحية اليوم بين المنتخبين المغربي والموريتاني، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً غينيا والسودان اللتين تلتقيان غداً.

وتغيب عن هذه البطولة جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملة اللقب، التي توجت باللقب أيضاً في النسخة الأولى عام 2009، وتونس بطلة النسخة الثانية عام 2011، بينما تسعى ليبيا إلى التتويج مجدداً باللقب الذي أحرزته في النسخة الثالثة عام 2014. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 