وزير الطاقة السعودي يبحث تعزيز التعاون بين الإمارات والمملكة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مدينة مصدر، أمس، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والوفد المرافق له. وقام الوفد خلال الزيارة بجولة داخل مدينة مصدر، وشاركوا في جلسة حوار رفيعة المستوى تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة.

وجاءت الزيارة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، الذي انطلقت فعالياته في 12 يناير، ويعد أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط يركز على التحديات المترابطة المتعلقة بأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.

وكان في استقبال معالي الفالح والوفد المرافق، معالي الدكتور سلطان أحمد بن سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.

وقال معالي خالد الفالح «بالنيابة عن المملكة، أود الإشادة بروح التعاون واستعدادكم لدعم نمو وتطوير القطاعات الجديدة والمهمة، ونحن في أبوظبي لأن لدينا قدراً كبيراً من الإعجاب بما قامت به لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، ومن خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة».