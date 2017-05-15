الأمم المتحدة تستعجل المساعدات المالية لإغاثة اللاجئين في جنوب السودان

جنيف (وكالات)

ناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي أمس الدول المانحة التبرع بمبلغ 1.4 مليار دولار أميركي لدعم اللاجئين الفارين من جنوب السودان. وأضافت الجهتان الأمميتان في بيان مشترك أن الوكالات الإنسانية تسعى إلى الحصول على هذه التبرعات لتوفير المساعدات الإغاثية لحياة اللاجئين من دولة جنوب السودان في البلدان الستة المجاورة حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لخطة الاستجابة المحدثة اليوم. وشدد البيان على أن خطة الاستجابة للاجئين من جنوب السودان لا تزال حتى الآن ممولة بنسبة 14 في المئة فقط.

ونقل البيان عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قوله «الصراع المرير وتدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان يدفعان بأعداد قياسية من البشر الى الفرار من منازلهم».وحذر من ان الحالة تزداد سوءا مع مزيج من الصراعات والجفاف والمجاعة ما يؤدي إلى مزيد من النزوح والهجرة السريعة. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي في البيان ذاته، إن «معاناة شعب جنوب السودان لا يمكن تصورها ، فهم قريبون من الهاوية بسبب انتشار العنف الذي هو أصل هذه الأزمة». وأوضح أن الكثيرين من موظفي المؤسسات الإغاثية لا يستطيعون الوصول إلى أشد الناس ضعفا، ما يجعل الكثير من الضحايا يقضون جوعاً أو مرضاً، بينما يفر آخرون بحثاً عن الأمن في دول الجوار. وشدد الجانبان الأمميان في بيانهما المشترك على أن «جنوب السودان اصبح الآن أسرع أزمة لاجئين نموا في العالم، حيث سعى أكثر من 8ر1 مليون لاجئ، بمن فيهم مليون طفل إلى اللجوء في أوغندا والسودان وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى».